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350 человек участвовали в паломнических поездках Саровского благочиния к мощам святителя Николая

13 июля 2017 года

С 1 июня по 10 июля Саровское благочиние организовало семь паломнических поездок в Храм Христа Спасителя (г. Москва) к мощам свт. Николая Чудотворца.

350 жителей Сарова, Дивеевского и Вознесенского районов приняли участие в поездках и поклонились святыне. Поездки совершались на комфортабельных автобусах, каждую группу сопровождал клирик Саровского благочиния. Некоторые группы (по желанию участников) на обратном пути также посещали Троице-Сергиеву Лавру.

Отзывы участников поездок см. здесь.

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