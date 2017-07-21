Встречи священника с новым пополнением

11, 13 и 18 июля помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебны и беседы и с новобранцами.

Беседы проходили около часовни во имя св. князя Владимира на территории саровской дивизии национальной гвардии и в казарме учебной роты.

11 июля священник рассказывал молодым солдатам о Сарове и прп. Серафиме, затем был совершен молебен этому святому.

13 июля беседа шла о верности воинскому долгу.

А 18 июля, в день памяти прп. Сергия Радонежского, прошел молебен этому святому, который также является небесным покровителем защитников Отечества. О. Владимир принес необычную икону, на которой прп. Сергий благословляет перед началом Куликовской битвы св. князя Димитрия Донского и преподобных Александра Пересвета и Андрея Ослябю. На примере этих святых священник раскрыл такие понятия, как воинская доблесть и честь.

Всем желающим о. Владимир раздал нательные крестики, рассказал о возможности участия в молебнах, а для тех, кто еще некрещен, — принятия Святого Крещения. «А сколько это стоит?» — интересовались военнослужащие. «Все бесплатно», — заверил о. Владимир.

В субботу, 22 июля, порядка 250-ти новобранцев очередного учебного сбора будут приведены к воинской присяге.