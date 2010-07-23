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Идет традиционный крестный ход «Городец — Дивеево»

21 июля 2017 года

С 17 по 30 июля идет традиционный крестный ход «Городец — Дивеево», сообщает сайт Городецкой епархии. Шествие направляется на торжества, посвященные дню памяти преподобного Серафима Саровского, которые пройдут 31 июля - 1 августа в Дивеевском монастыре.

В этом году отправной точкой Городецкого крестного хода стал Троицкий храм в г. Заволжье, так как из-за ремонта дамбы через Волгу и невозможности пешего прохода по ней, сюда было перенесено из Феодоровского монастыря Городца место отправления. Перед началом пути в храме состоялась Божественная литургия. Маршрут крестного хода пролегает через Городецкую и Выксунскую епархии, общая протяженность пути составляет около 300 километров. Сначала его участники направляются в г. Павлово, а оттуда, объединившись с крестоходцами Выксунской епархии, – в Дивеево.

Маршрут и график движения крестного хода, а также контактные телефоны организаторов см. здесь.

 

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сайт Городецкой епархии

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