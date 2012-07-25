В Дивееве встретили велопробег "Дорога к храму"

23 июля в Дивееве встречали велопробег православной молодежи, который стартовал за три дня до этого из Нижнего Новгорода. Велопробег называется "Дорога к храму ", первый раз он был организован в 2010 году и на этот раз посвящен 150-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского).

Маршрут велопробега пролегал через Богородск, Ворсму, Павлово, Муром, Кулебаки, Ардатов. А из Дивеево молодежь отправляется в обратную дорогу на Нижний Новгород,но уже другим путем: через Арзамас, Вад, Лысково, Макарьево и Бор.

Велопробег – не столько спортивное, сколько просветительское, духовно-патриотическое путешествие. По пути следования участники велопробега проводят различные экологические и исторические акции, помогают восстановлению храмов.

Молодежь торжественно встретили и приветствовали представители администрации Дивеевского муниципального района и клирики Саровского благочиннического округа Нижегородской епархии – ­ помощник благочинного по работе с молодежью протоиерей Павел Павликов и протоиерей Александр Сухоткин.

Приветствуя участников велопробега, управляющий делами Дивеевской администрации Василий Малышев сказал, что велопробег необычен тем, что его главная цель – не тренировка тела, а возвышение души. Его участники несут добро, способствуют восстановлению храмов и широкому распространению информации о наших просветителях и молитвенниках, каким был Патриарх Сергий. "И это прекрасный урок для нравственного и духовного воспитания молодежи, – сказал Василий Николаевич, – я искренне завидую вам, потому что в нашей молодости, когда Церковь была отчуждена от народа, таких благодатных моментов мы не знали и потому наше поколение многое потеряло".

Священник Александр Сухоткин пожелал молодым людям молитвенной поддержки Пресвятой Богородицы, помощи преподобного Серафима Саровского и всех подвижников Дивеевской земли, а отец Павел окропил участников святой водой. От Дивеевской администрации всем были вручены памятные сувениры.

Руководитель велопробега, заместитель руководителя отдела по делам молодежи Нижегородской епархии Александр Вихарев от имени всех участников велопробега поблагодарил Дивеевскую администрацию за неизменную многолетнюю поддержку, прекрасный прием. Такое отношение очень значимо. Благодаря такой поддержке за семь лет уже сложилась традиция духовно-патриотических велопробегов и многие принимают в нем участие по нескольку раз. И Святая Дивеевская земля – всегда важный пункт пребывания во всех маршрутах велопробега.