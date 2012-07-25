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Воинская присяга

25 июля 2017 года

22 июля 250 новобранцев очередного учебного сбора принимали воинскую присягу.

По традиции, в торжественной церемонии на плацу принимал участие протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он поздравил и напутствовал молодых военнослужащих, пожелал им добросовестно исполнить свой воинский долг, продолжая традиции дважды орденоносной саровской дивизии национальной гвардии, которая выполняет задачи охраны города Сарова и Российского Федерального Ядерного центра, а затем в добром душевном и телесном здравии вернуться домой.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170722-Присяга летнего призыва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фото Елены Стуловой

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