Воинская присяга

22 июля 250 новобранцев очередного учебного сбора принимали воинскую присягу.

По традиции, в торжественной церемонии на плацу принимал участие протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Он поздравил и напутствовал молодых военнослужащих, пожелал им добросовестно исполнить свой воинский долг, продолжая традиции дважды орденоносной саровской дивизии национальной гвардии, которая выполняет задачи охраны города Сарова и Российского Федерального Ядерного центра, а затем в добром душевном и телесном здравии вернуться домой.