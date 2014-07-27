Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

27 июля/14 июля
общее время на генерацию страницы 0,0967 s
время на работу php-скриптов 0,0762 s
время на запросы к БД 0,0205 s
запросов к БД 40

В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях прозвучит колокольный звон

25 июля 2017 года

28 июля 2017 года, в День Крещения Руси, по всем храмам и монашеским обителям Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона, сообщает сайт Московского Патриархата.

В полдень по местному времени по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон.

Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Источник - сайт Московского Патриархата

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст сайта Московского Патриархата, на фото М. Курякиной - звонница приходского Елисаветинского храма в с. Дивеево

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте