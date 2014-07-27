В День Крещения Руси во всех храмах и монастырях прозвучит колокольный звон

25 июля 2017 года
28 июля 2017 года, в День Крещения Руси, по всем храмам и монашеским обителям Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона, сообщает сайт Московского Патриархата.
В полдень по местному времени по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон.
Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.
Источник - сайт Московского Патриархата
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