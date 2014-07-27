«Уютные и полезные посиделки»

Семейный клуб с таким названием открылся на приходе храма великомученика и целителя Пантелеимона.

Его организатор и вдохновитель — церковница Валентина Царапкина. У клуба — женское лицо: это и девушки, и молодые мамы с детьми, и дамы в возрасте. После Пасхи они начали раз в неделю собираться в помещении приходского баптистерия, который расположен в бывшей электролучевой лаборатории Клинической больницы № 50.

Теперь это — уютный уголок, где за большим столом умещается более двадцати человек, они занимаются различными видами рукоделия, изготовлением сувениров. Здесь все друг другу рады. Каждому приходящему наливают фирменный травяной чай, на столе — домашняя выпечка. Женщины обмениваются кулинарными рецептами, выкройками, советами по домоводству, разведению цветов, развитию детей — всему тому, что составляет традиционный круг женских интересов, хотя многие из них об этом и не догадывались.

По дороге в клуб меня обогнала молодая прихожанка Марина. Она оставила деток с подругой и буквально летела на занятие. Я спросила, чем же ей так нравятся эти посиделки. Женщина призналась: «Я никакому рукоделию не была обучена, ничего не умела, а тут — столько интересных идей! Попробовала, и неожиданно у меня стало получаться...»

Многие современные девочки нацелены на учебу, получение образования, карьеру и профессиональный успех. Они не готовы к роли хранительницы семейного очага. Но душа женщины тянется к красоте и хочет сделать красивым все вокруг себя. Поэтому прихожанки в клубе раскрывают свои таланты. Совместное рукоделие и общение успокаивают, создают в душе правильный настрой. И мужья от этого только выигрывают.

Уже состоялись мастер-классы по флористике, и все вместе украсили храм к празднику Троицы. Женщины научились шить фетровые сувениры и делать цветы из фоамирана, которые очень полюбились рукодельницам. Оказалось, глаза боятся, а руки делают! На очереди освоение техники холодного фарфора, росписи по дереву и всего, что только захотят участницы посиделок.

На некоторые занятия женщины берут детей, а какие-то встречи даже специально проводятся для ребят. Так, малыши познакомились с народными традициями и изготовили кукол-мотанок. Прошел День именинника с представлением «Театра на коленке» по авторскому сценарию «Ангел и его девочка». Эта сказка напомнила детям о том, что у каждого есть самый близкий друг и наставник — Ангел-хранитель, который учит творить добрые дела и радуется за нас.

Когда хорошая погода зовет на речку и в лес, участницы клуба со своими семьями, включая грудных детей, собираются на прогулки и пикники. А в непогоду они рукодельничают, играют с детками, читают им книжки и просто общаются.

Валентина Царапкина: «Для меня было главным не столько рукоделие, сколько желание перезнакомить прихожан, наладить между ними дружеское общение. И это удалось… Дорогие мои, давайте улучшать жизнь прихода вместе, ведь приход это – мы с вами!»

В настоящее время полным ходом идет подготовка к благотворительной ярмарке. Она состоится возле храма вмч. Пантелеимона на праздник Преображения Господня, 19 августа. Вырученные средства пойдут на организацию общих трапез. По традиции, прихожане храма вмч. Пантелеимона в августе трижды устраивают угощения для большого количества людей: на престольный праздник (9 августа), Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это особенно важно для пожилых одиноких людей, которым не с кем разделить радость праздника.

Если кто-то желает поучаствовать в ярмарке или влиться в работу клуба, заходите на его страницу ВКонтакте (https://vk.com/club146064632. Добро пожаловать!