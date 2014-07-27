Послужить с любвью

26 июля после принятия комиссией палаточного городка для паломников в Дивееве на вахту заступили православные волонтеры и члены движения «Молодая гвардия». Был совершен молебен на начало доброго дела, затем священник окропил святой водой волонтеров и обошел с чашей городок, все его службы и палатки – от кухни до расположения частей МЧС.

Среди волонтеров, кто смог приступить к несению послушаний уже в рабочие дни, в основном учащаяся молодежь Сарова и Дивеева. Пополнение из работающих саровских волонтеров начнет прибывать в выходные, а 31 июля подъедут основные силы – волонтерские объединения из Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга и других мест.

В эти первые дни после начала работы палаточного городка на волонтеров сводной сарово-дивеевской группы возложен прием паломников, дежурство в регистрационной палатке, на камере хранения и у шлагбаума, выдача одеял и воды, помощь кухне во время трапез.

Священник Алексий Мальцев, совершавший молебен на начало доброго дела, так сформулировал задачи волонтеров и главный способ их решения: «В трудных ситуациях нужно уповать на помощь Божию. Давайте помолимся, чтобы все эти дни достойно с Божией помощью послужить. Мы с вами по милости Божией сподобились участвовать в таком важном деле. И наша с вами задача, чтобы паломники, которые приезжают на поклонение преподобному Серафиму Саровскому, не думали о том, где им переночевать, поесть или преклонить голову. Задача волонтеров – обеспечить прибывающих гостей всем необходимым, чтобы они могли спокойно отложить всякое житейское попечение и совершать молитву Богу. Это великое и доброе дело. И, конечно, в таких делах не дремлет враг рода человеческого, поэтому будем стараться всегда и все побеждать любовью. Мы с вами знаем, что если в организме человека отторгается какая-то его часть, она неизбежно погибает. Для того чтобы наш организм, частью которого все мы с вами являемся, жил и хорошо функционировал, надо чтобы между всеми нами всегда была любовь. Чтобы все друг друга во всем прощали, поддерживали, помогали. А где есть любовь, там и Бог есть. Господь нам в этом да поможет, вразумит, наставит и спасет. Помощи Божией в этом благом деле!»

Итак, главная задача волонтеров - с любовью послужить гостям батюшки Серафима. Но как конкретно проявить любовь к человеку в сложной или нестандартной ситуации? К паломнику, к своему другу-волонтеру или к руководителям на фоне собственной усталости и хронического недосыпа, несовершенстве всей системы, не исполняющихся заветных желаний… Например, ты хочешь побывать на торжественном богослужении, а должен дежурить в лагере на кухне или делать что-то еще, внешне никак не связанное с праздником. Ты падаешь от усталости, а смена все не приходит. Ситуаций различных может быть много. Как быть?