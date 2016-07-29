Посвятим крестный ход батюшке Серафиму и прославившему его Царю

Дорогие братья и сестры!

Поздравляем вас с Днем памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца! В наши дни это — православные торжества международного масштаба.

По милости Божией мы с вами живем на земле, где совершал свои молитвенные подвиги батюшка Серафим. Мы помним, как 22 года назад, в 1996 году, впервые состоялся крестный ход Саров — Дивеево — Саров, во время которого — во исполнение пророчества Преподобного — запели Пасху посреди лета. Мы стали свидетелями чуда возрождения Дивеевского монастыря, куда в эти дни стекаются тысячи паломников и множество крестных ходов.

Также мы помним о том, что прп. Серафим был прославлен в лике святых благодаря личному вмешательству Государя Николая II. Вся Царская семья активно участвовала в Саровских торжествах по случаю канонизации прп. Серафима. С любовью и восторгом местные жители встречали в 1903 году Царскую семью. В безбожное время они бережно хранили в семьях сувениры, полученные из рук самого Государя.

В настоящее время в Сарове и Дивееве идет строительство двух храмов во имя святых Царственных страстотерпцев, которые планируется завершить летом 2018 года, к столетию убиения Царской семьи — в знак нашей благодарности этим святым. Они не только отдали свою жизнь за Россию и свой народ, но и продолжают у Престола Божия молиться за всех нас. Поэтому святая Царская семья близка и дорога сердцу каждого верующего человека.

Но нашлись люди, которые захотели поглумиться над тем, что для нас свято. На деньги налогоплательщиков они сняли лживый и кощунственный фильм «Матильда», в котором роль святого Государя-мученика играет немецкий порноактер. По словам митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, создатели фильма совершают грех Хама. Эти нечестивые люди навлекают на себя гнев Божий. А что делать нам, православным христианам? Неужели мы будем безучастно взирать на то, как попирают наши святыни?

Православные активисты из движения «Сорок сороков» по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) призвали верующих людей открыто заявить о своем неприятии такого псевдоискусства и в рамках закона выйти на акции гражданского стояния 1 августа в 19 часов.

По Промыслу Божию 31июля-1 августа верующие Сарова и Дивеевского района (которые составляют одно Саровское благочиние) участвуют в праздничных богослужениях и крестном ходе Саров — Дивеево — Саров. Пусть этот крестный ход станет нашим молитвенным стоянием. Посвятим его сугубым молитвам прп. Серафиму и святым Царственным страстотерпцам. Будем нести их святые иконы. Будем молиться о том, чтобы Господь не допустил повторного, уже символического цареубийства через показ богохульного фильма. Будем разъяснять это своим ближним. А о жизни святых Царственных страстотерпцев есть более правдивые фильмы:«Романовы. Венценосная семья», «Николай II: сорванный триумф» и другие.