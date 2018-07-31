В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, 28 июля, в храме великомученика и целителя Пантелеимона клирики и прихожане поздравили с Днем Ангела старшего священника храма протоиерея Владимира Кузнецова.

Божественную литургию в храме св. Пантелеимона возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Ему сослужили протоиереи Владимир Кузнецов и Александр Сухоткин, диакон Максим Макарцев. В своем пастырском слове отец благочинный отметил непреходящее значение того, что для нас сделал святой князь Владимир.

О. Александр: «Его выбор православной веры определил всю земную историю нашей страны и, особенно, ее духовное содержание. Благодаря ему смогла возникнуть Святая Русь, просиявшая целым сонмом святых угодников Божиих. Поэтому мы должны быть благодарны св. князю Владимиру, просветившему Русскую землю светом Евангелия и любви Божией. Этой истинной и спасительной веры мы держимся уже более тысячи лет, и надеемся сохранить ее на протяжении всей земной истории, до скончания века. Благодарим Бога за то, что мы сегодня можем беспрепятственно молиться в храмах и именовать себя православными христианами. Радуемся тому, что мы Богом любимы и хранимы. Только бы своими грехами не отвергать эту любовь Божию...»

О. благочинный поздравил всех присутствующих именинников, носящих имена Владимир и Василий, а также вручил цветы старшему священнику храма протоиерею Владимиру Кузнецову. О. Владимира также поздравляли ученики и преподаватели Саровской православной гимназии и дети прихожан. Любимому батюшке дети рассказывали стихи и дарили цветы, в т. ч. букет из конфет, сделанный своими руками.

В этот день храм вмч. Пантелеимона был не только местом проявления любви, но и красоты. Прихожане украсили его букетами лилий. А великолепные цветники вокруг храма радуют глаз всех посетителей Больничного городка. Мы постарались запечатлеть на фото эту красоту.