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Святой князь Владимир — небесный покровитель национальной гвардии

30 июля 2017 года

В день памяти святого князя Владимира, 28 июля, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен у часовни во имя этого святого на территории саровской дивизии национальной гвардии.

Священник рассказал военнослужащим о жизненном пути святого равноапостольного великого князя Владимира, которого считают своим небесным покровителем войска национальной гвардии.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170728-Молебен в день Крещения Руси
 
 
 
 
 
 

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