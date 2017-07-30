Святой князь Владимир — небесный покровитель национальной гвардии

В день памяти святого князя Владимира, 28 июля, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен у часовни во имя этого святого на территории саровской дивизии национальной гвардии.

Священник рассказал военнослужащим о жизненном пути святого равноапостольного великого князя Владимира, которого считают своим небесным покровителем войска национальной гвардии.