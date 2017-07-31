Крест увенчал храм-часовню в селе Смирново

30 июля был освящен и установлен крест на купол храма-часовни во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Смирново Дивеевского района.

Чин освящения креста возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Ему сослужил настоятель этого храма протоиерей Лев Юшков, который уже два года окормляет сельский приход.

Верующие Смирнова сначала обустроили молитвенную комнату в пустующем здании бывшей школы, где о. Лев совершал богослужения. Но они давно мечтали построить церковь. Год назад, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, в с. Смирново был заложен деревянный храм-часовня. И вот, за год был построен такой симпатичный «теремок», как его называют сами сельчане. Он будет посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы — в память о разрушенном в селе храме. Этот храм был тоже деревянным, построенным местными плотниками без единого гвоздя в 1731 году. В настоящее время на окраине села остались руины колокольни старого Благовещенского храма, которая поражает своими огромным размером.

Еще живут в селе люди, которые видели, как в 1930-е годы закрывали эту церковь. 92-летняя Мария Санкина помнит, как сбрасывали с нее колокола. Она рассказала, что в юности дружила с детьми священника, но про его дальнейшую судьбу ничего не знает.

У другого коренного жителя Смирнова, старосты храма Николая Шакина, сохранилось любительское фото Благовещенского храма, сделанное в 1960-е годы. Николай Павлович рассказал много интересного о родном селе. Показал место, где до революции начали возводить второй храм, из красного кирпича, но не успели его завершить. Еще мальчишкой он бегал по заросшим травой стенам этого храма, а потом его разобрали до основания, на кирпич. А за селом, в овраге, заросшем орешником и таволгой, находится святой Прощеный источник, который почитают местные жители. В настоящее время он зарос травой, но вода в срубе по-прежнему чистая и сладкая. По рассказам жителей Смирнова, много чудесных историй и исцелений было на этом источнике.

Новый Благовещенский храм-часовня находится в центре села, рядом с обелиском в честь героев Великой Отечественной войны. Есть там и фамилии Санкиных, и Шакиных, чьи дети и внуки сегодня живут в Смирнове.

Много уроженцев села переехали в Саров, но они не забывают свою малую родину, помогают строить храм, собирают на это средства. Одна из саровских смирновцев, Ирина Бутусова, поделилась радостью — в Дивеевском монастыре отдали старую брусчатку со Святой канавки, и ее уложат возле храма в Смирново.

Поднятие креста стало настоящим праздником для сельчан. Прихожанки саровского храма во имя св. Иова Многострадального даже устроили для них трапезу после молебна. Еще предстоит сделать полы внутри храма, утеплить его. Верующие Смирнова надеются завершить основные работы до наступления холодов, чтобы в храме можно было совершать богослужения.