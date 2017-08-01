В день памяти преподобного Серафима богослужение в Саровском монастыре возглавил епископ Силуан

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Свято-Успенском мужском монастыре — Саровская пустынь Божественную литургию впервые возглавил епископ Лысковский и Лукояновский Силуан.

Богослужение было совершено в первом в мире храме, освященном в честь прп. Серафима Саровского во время его канонизации в 1903 году. Этот храм был построен над кельей батюшки Серафима. Его отличает великолепная акустика, внешний вид и внутреннее убранство. В этот день основной центр празднования Серафимовских торжеств располагался в Дивеевском монастыре, а в Саровской пустыни было тихо и благоговейно. Архиерейское богослужение — вдумчивое, медленное, с четким произнесением каждого слова — наполнило душу радостью и умилением.

Наместник Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков) поблагодарил епископа Силуана за совместную молитву и преподнес ему в подарок келейную икону прп. Серафима, написанную в иконописной мастерской при Саровском монастыре.

В своей проповеди иерей Владимир (Лапшин) говорил о том чуде, свидетелями которого явились верующие Сарова. Враг рода человеческого так возненавидел великого угодника Божия Серафима, что захотел стереть с лица земли те места, где он подвизался, и всякую память о нем. В безбожное время все делалось для того, чтобы жители города забыли этого святого: разрушили Ближнюю и Дальнюю пустынки Преподобного, часовню над его могилой, неоднократно бетонировали святой источник Иоанна Богослова. Были разрушены храмы и до неузнаваемости изменен облик монастыря, а в храме над кельей батюшки Серафима находился театр. Но мы видим, как шаг за шагом возрождается Саровская обитель.

О. Владимир: «Стоя в храме над кельей прп. Серафима, мы благодарим милосердного Бога, который, воссоздает из праха и погибели дивные родники духовные, подкрепляющие нашу веру. Будем молиться батюшке Серафиму, чтобы он и впредь не оставлял нас своими молитвами».

Каким быть Сарову: городом святых или городом грешников, по какому пути развиваться? В своем архипастырском слове епископ Силуан дал верующим руководство к действию для того, чтобы реализовался первый проект. Он отметил, что прп. Серафим — как поется в тропаре Преподобному — возлюбил Христа от юности, поэтому и мы должны прививать эту любовь своим детям и внукам, учить их молитвам. С младенчества петь с ними молитвы, а когда они подрастают, объяснять им смысл каждого слова, чтобы их вера была осмысленной.

Епископ Силуан: «Некоторые люди покрестили детей и думают, что они дальше сами вырастут добрыми, благочестивыми и трудолюбивыми. Нет, такого не будет, если вы не трудитесь, не читаете вместе с ними Священное Писание и жития святых, не объясняете молитв...»

Рядом с архиереем стоял десятилетний мальчик. Преосвященный владыка спросил, как его зовут и знает ли он молитвы. Попросил вслух, перед всеми прихожанами прочитать их. Дал поручение выучить те, которые знает плохо, и при всех благословил на священство. Поскольку открываются новые храмы, Церкви нужны добрые пастыри. Епископ Силуан попросил прихожан вписать имя мальчика в свои синодики и молиться о нем, чтобы он не уклонился с этого пути. Все произошло так быстро, и это была потрясающая сцена. Для людей неверующих — вроде шутки, а для верующих — судьбоносное событие в жизни ребенка. Будем молиться за него.

Владыка поинтересовался, есть ли в классе еще верующие ребята. И услышав, что примерно половина, велел мальчику сплотить верующую часть класса; смело проповедовать сверстникам, не стесняясь своей веры. Потому что Господь сказал: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 14-16).

Владыка Силуан очень просто и по-доброму пообщался с саровчанами. Посоветовал тем, кто еще неопытен в молитве, начинать с молитвенного правила прп. Серафима, а потом добавить к нему известную молитву оптинских старцев.

Богослужение епископа Лысковского и Лукояновского стало новой страничкой в истории возрожденного Саровского монастыря и оставило яркий след в душах прихожан.