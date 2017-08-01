В Дивееве отшумел многотысячный праздник батюшки Серафима

1 августа в Свято–Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре на Соборной площади перед Преображенским собором тысячи людей собрались почтить память преподобного отца нашего Серафима Саровского и 114-ю годовщину обретения его святых мощей.

Перед началом Божественной литургии под открытым небом главную святыню монастыря, раку с мощами батюшки Серафима, крестным ходом принесли из Троицкого собора и установили под сенью между алтарным помостом и входом в Преображенский собор. Это торжественный момент. Возле раки с мощами собрались сестры монастыря во главе с игуменией Сергией (Конковой), священнослужители, гости. Все старались приложиться к мощам перед началом службы, молитвенно поприветсвовать святого.

Торжественное богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий, ему сослужили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и еще двадцать архиереев. Когда литургия завершилась, и причастилось множество народа, владыка Варсонофий обратился к собравшимся с архипастырским словом, разъясняя, как нужно чтить память преподобного Серафима: знать «как таблицу умножения» все его поучения, очень простые и доступные каждому.

Митрополит Варсонофий: «Преподобный Серафим говорил, что мы должны поставить целью своей жизни стяжание благодати Святаго Духа, и что лучше всего эту благодать черпать в молитве. Поэтому святой старец учил непрестанно молиться. Батюшка призывал читать Евангелие, потому что Слово Божие просвещает нас и должно стать руководством в жизни. Преподобный просил чаще причащаться Святых Тела и Крови Христовых. Вот такие простые истины мы должны помнить. Если будем им следовать, то вместе с преподобным Серафимом наследуем Царствие Божие».

Память обретения мощей преподобного Серафима – это праздник нового времени, праздник возрождения нашей страны. Дивеево в этот день становится местом единения людей, принимая множество гостей: священнослужителей, монашествующих, мирян со всех концов России, Украины и Белоруссии. Тут и простые люди, и высокие гости, и стар, и млад, нищ и богат. На праздник собрались благотворители обители, представители органов власти Дивеева, Сарова и других мест, руководители высокого ранга, политические и общественные деятели, журналисты. Многие приехали семьями с детьми. Всегда бывает на празднике губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Охраняя порядок, служат ближним сотрудники полиции, МЧС, казачество, служба безопасности монастыря.

Третий год в торжествах участвовали православные волонтеры — молодые люди и девушки в ярко-зеленых куртках и футболках. Они дежурили в палаточном городке и на камерах хранения, стояли вместе с полицией у входов в монастырь, растягивались цепочками вдоль проходов в массе народа на богослужении. Молодые люди помогали священникам во время помазания и причастия, а девушки направляли причастников к столикам с водой и просфорами.

Сестры Дивеевской обители старались с любовью принять и утешить всех. По окончании богослужения настоятельница монастыря игумения Сергия от имени всей монастырской семьи, сердечно поблагодарила архипастырей за совершение праздничной литургии большим сонмом архиереев, а всем прибывшим в святую обитель почтить память батюшки Серафима и обретение его мощей пожелала укрепления от Господа в несении трудов – каждого на своем поприще, и даров благодати Духа Святаго, которую Батюшка сам стяжал в своей жизни.

Митрополит Георгий поблагодарил за визит и совершенное богослужение Владыку Варсонофия, приветствовал всех присутствующих пасхальным возгласом «Христос Воскресе!» и пожелал всему нашему народу и Отечеству, чтобы на него «простиралась мирность духа», которую своими молитвами помогает нам стяжать преподобный Серафим.

Многие верующие жители Сарова в этот день приехали в Дивеево на торжества. А когда богослужение закончилось, святые мощи вернулись в Троицкий собор, и разошлось большинство людей, саровчане собрались в обратную дорогу – крестным ходом, неся домой свои саровские святыни. Чтобы тем самым еще раз послужить дорогому батюшке нашему Серафиму. Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!