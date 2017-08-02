Вышел свежий номер газеты «Православный Саров»

Читайте в газете «Православный Саров» № 13 (138) от 27 июня 2017 года.

О первом семейном фестивале «Княжий берег» – рассказ участника палаточного семейного фестваля на берегу р. Оки, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

Первое занятие в приходской Семейной школе трезвости— начало реализации проекта победителя конкурса малых грантов «Православная инициатива.

Заключенные Сарлага, прославленные и не прославленные во святых — подборка нашего постоянного автора, Валентины Александровны Сидоровой о заключенных Саровского ИТЛ.

Студент духовного училища – интервью с третьекурсником Выксунского православного духовного училища.

Эти и другие публикации можно прочитать или скачать в pdf-формате газеты по ссылке – Выпуск № 13 (138) от 27.07.2017.