Вышел свежий номер газеты «Православный Саров»

2 августа 2017 года
Читайте в газете «Православный Саров» № 13 (138) от 27 июня 2017 года.
О первом семейном фестивале «Княжий берег» – рассказ участника палаточного семейного фестваля на берегу р. Оки, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.
Первое занятие в приходской Семейной школе трезвости— начало реализации проекта победителя конкурса малых грантов «Православная инициатива.
Заключенные Сарлага, прославленные и не прославленные во святых — подборка нашего постоянного автора, Валентины Александровны Сидоровой о заключенных Саровского ИТЛ.
Студент духовного училища – интервью с третьекурсником Выксунского православного духовного училища.
Эти и другие публикации можно прочитать или скачать в pdf-формате газеты по ссылке – Выпуск № 13 (138) от 27.07.2017.
|Твитнуть
|Нравится
|0
При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна