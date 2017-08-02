Престольный праздник храма во имя Илии Пророка

Для верующих Сарова август начинается с двух праздников, которые идут один за другим. На следующий день после празднования 1 августа дня обретения мощей батюшки Серафима, отмечают престольный праздник в храме Илии Пророка.

Храм во имя святого пророка Божия Илии расположен в нижнем ярусе Иоанно-Предтеченской церкви, над святым источником Первоначальника Иоанна. Храм был устроен и освящен уже в постсоветское время – 25 марта 2000 года. Богослужения здесь проводят нечасто, поэтому верующие стараются не упустить возможности в нем помолиться. Вот и на этот раз небольшой уютный храм был полон, люди стояли даже в дверях.

Божественную литургию совершил протоиерей Александр Брюховец. После причащения верующих он поздравил всех с праздником и в свой проповеди напомнил, почему мы сегодня так почитаем святого пророка древности, и какой урок можем вынести из его жития.

Отец Александр:

– Святой Илия был избран Богом для пророческого служения и ревностно совершал его. Ему надлежало утвердить истинную веру. В борьбе с язычеством он употреблял все свои старания, был исповедником веры в Единого Бога, отвергал языческие заблуждения и поклонение диаволу в образе идола Ваала. Своей молитвой он свел огонь с неба, который попалил не только принесенную истинному Богу жертву, но и нечестие, бывшее на той земле. Свою ревность по Богу пророк Илия засвидетельствовал многими чудесами.

Свое служение пророк Илия совершал вне почести и славы. Он испытывал гонения, страх смерти, голод, который был на земле три с половиной года. Порой он сам по своей человеческой немощи был неспособен до конца принять волю Божию, но смирялся и каялся в этом, идя по тому пути, который ему указал Господь. Он показал нам пример, как нужно смиряться и доверять Богу в нашей земной жизни. И через скорби Господь привел его к славе. Так и нас через нашу земную жизнь, скорби, болезни, борьбу со страстями и грехами Господь ведет нас к славе и вечной жизни.

Пророк Божий Илия был прославлен Богом и, не вкусив смерти, был вознесен на Небеса. И в Новом Завете Иисус Христос вспоминает его в своей проповеди в связи с обличением нечестия иудеев. Также Илия Пророк вместе с Моисеем присутствовал на горе Фавор, когда Господь преобразился перед своими учениками.

С древних времен и поныне пророк Илия для нас является воплощением горячей веры, верности Богу, образцом терпения и служения. Будем молиться, чтобы по предстательству этого святого Господь помиловал нас. Аминь.