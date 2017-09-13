Первый молебен в часовне на рынке

12 сентября был совершен первый молебен в часовне во имя Александра Невского, которая расположена а Сарове на территории торгового парка АСС.

В этот день Святая Церковь вспоминает перенесение Петром I мощей святого благоверного князя Александра Невского из г. Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году.

Молебное пение совершил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов в сослужении протоиерея Александра Брюховца и диакона Кирилла Макарцева. В палатке возле часовни можно было приобрести свечи и написать записки о здравии ближних, которые были прочитаны во время молебна.