Первый молебен в часовне на рынке

13 сентября 2017 года
12 сентября был совершен первый молебен в часовне во имя Александра Невского, которая расположена а Сарове на территории торгового парка АСС.
В этот день Святая Церковь вспоминает перенесение Петром I мощей святого благоверного князя Александра Невского из г. Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году.
Молебное пение совершил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов в сослужении протоиерея Александра Брюховца и диакона Кирилла Макарцева. В палатке возле часовни можно было приобрести свечи и написать записки о здравии ближних, которые были прочитаны во время молебна.
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