Начало занятий ребят при храме Иова Многострадального

17 сентября отметили начало учебного года в учебно-воспитательной группе при храме Иова Многострадального, где занимаются более 30-ти дошкольников.

В этот день настоятель храма протоиерей Лев Юшков после Божественной литургии совершил молебен перед началом учебного года для малышей и их родителей. В помещении приходского дома собравшиеся увидели кукольный спектакль «Волшебное кольцо» в исполнении творческого объединения «Страна сказок» (И. Шевцова и В. Драничников). Также педагоги поздравили ребят — летних именинников. А обычные занятия у малышей начнутся со следующего воскресенья.

Идея создания учебно-воспитательной группы возникла из желания занять маленьких непосед чем-то полезным до Причастия, чтобы они во время богослужения не носились с криками вокруг храма. Дети прихожан храма занимаются в трех подгруппах, в каждой из них по 10-12 человек. Младшая (3-4 года) и средняя (4-5 лет) подгруппы собираются примерно за полчаса до Причастия. Цель занятий — приобщение воспитанников к православной вере и литургической жизни Церкви. После Причастия дошкольники снова приходят в приходской дом, где их ждет угощение. Затем самые маленькие расходятся по домам, и проводится занятие у старшей группы (5-7 лет).

С детьми занимаются профессиональные педагоги из числа прихожан: Елена Викторовна Соловьева и Елена Владимировна Верещагина, скоро подключится третий педагог — Наталия Алексеевна Рыжова. Они используют программу духовно-нравственного воспитания, рассчитанную на три года. В первый год занятий — введение в Закон Божий; с детьми говорят о сотворении Богом мира, бережном отношению к миру, о любви и послушании. Второй год посвящен Священной библейской истории; рассмотрению того, что такое непослушание, грех, и каковы их плоды. В третий год дают понятия о Таинствах Церкви и богослужении, готовят детей к первой исповеди.