Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

3 октября/20 сентября
общее время на генерацию страницы 0,0838 s
время на работу php-скриптов 0,0674 s
время на запросы к БД 0,0164 s
запросов к БД 40

Первые на полосе препятствий

18 сентября 2017 года

Воспитанники казачьего кадетского класса г. Сарова приняли участие в III Международных молодежных военно-патриотических сборах, проходивших с 15 по 17 сентября в Павлово-Посадском районе Московской области, на базе Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». В сборах приняли участие команды из регионов России, Алании, Приднестровья, Белоруссии, Сербии и Черногории.

В рамках сборов проводились занятия по следующим учебным дисциплинам: «Пистолетная стрельба», «Индивидуальная тактика», «Групповая тактика», «Курс меткого выстрела», «Инженерное дело», «Радиосвязь», «Тактическая медицина», «Высотная подготовка» и «Курс самообороны». Также проводились соревнования между командами-участниками на полосе препятствий. Первое место на полосе препятствий заняла наша команда, второе место — команда военно-поискового клуба имени Героя СССР А. И. Каширина из Рязанской области, и третье место – команда из Сербии. Руководитель сборов Валерий Евгеньевич Шамбаров, член Союза писателей России и автор многих исторических книг вручил саровской команде вместе с грамотой победителя книгу «Святая Русь против варварской Европы» со своим автографом. Но, несомненно, главные награды для кадетов – полученные знания и умения, а также новые знакомства — все это останется в памяти и, возможно, еще не раз пригодятся в жизни.

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2017 год / 201709188-Первые на полосе препятствий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Илья Ламзин, руководитель казачьего кадетского класса г. Сарова

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте