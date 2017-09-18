Первые на полосе препятствий

Воспитанники казачьего кадетского класса г. Сарова приняли участие в III Международных молодежных военно-патриотических сборах, проходивших с 15 по 17 сентября в Павлово-Посадском районе Московской области, на базе Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». В сборах приняли участие команды из регионов России, Алании, Приднестровья, Белоруссии, Сербии и Черногории.

В рамках сборов проводились занятия по следующим учебным дисциплинам: «Пистолетная стрельба», «Индивидуальная тактика», «Групповая тактика», «Курс меткого выстрела», «Инженерное дело», «Радиосвязь», «Тактическая медицина», «Высотная подготовка» и «Курс самообороны». Также проводились соревнования между командами-участниками на полосе препятствий. Первое место на полосе препятствий заняла наша команда, второе место — команда военно-поискового клуба имени Героя СССР А. И. Каширина из Рязанской области, и третье место – команда из Сербии. Руководитель сборов Валерий Евгеньевич Шамбаров, член Союза писателей России и автор многих исторических книг вручил саровской команде вместе с грамотой победителя книгу «Святая Русь против варварской Европы» со своим автографом. Но, несомненно, главные награды для кадетов – полученные знания и умения, а также новые знакомства — все это останется в памяти и, возможно, еще не раз пригодятся в жизни.