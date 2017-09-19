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Начались занятия в воскресной школе при храме Всех Святых

19 сентября 2017 года

17 сентября начался учебный год в воскресной школе прихода храма Всех Святых.

Директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец провел молебен для учащихся, их родителей и педагогов. Священник поздравил всех с началом учебного года и напомнил детям про домашнее задание, которое задавал перед летними каникулами: рассказать друзьям и знакомым о воскресной школе и привести с собой. Задание продлил до октября.

Для первого и второго класса о. Александр провел экскурсию по пещерному комплексу Саровского монастыря. А у третьего класса и ребят из Национальной организации витязей состоялась экскурсия по монастырской площади и храмам Саровского монастыря. Ее организовали в игровой форме учитель истории Людмила Владимировна Куликова и ее помощники — юные экскурсоводы. За правильные ответы на вопросы об истории Саровского монастыря ребята получали жетоны, а в конце игры их ждал приз — сухарики, освященные в келье прп. Серафима.

Православное образование / Воскресная школа прихода храма Всех Святых / 2017 год / 20170917-Начало учебного года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст О. Медведевой, фото А. Тимофеева

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