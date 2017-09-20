Встреча гимназистов с митрополитом Георгием

19 сентября девятиклассники Саровской православной гимназии приняли участие во встрече учащихся старших классов православных гимназий Нижегородской епархии с правящим архиереем. Об этом сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Встреча прошла в православной гимназии во имя св. блгв. князя Александра Невского в Канавинском районе Н. Новгорода. В мероприятии также участвовали руководитель епархиального отдела образования и катехизации протоиерей Евгений Худин, директора и духовники гимназий.

В начале встречи глава Нижегородской митрополии обратился к гимназистам с вступительным словом, а затем ответил на их многочисленные вопросы.

В этот же день, 19 сентября, в отделе образования и катехизации Нижегородской епархии состоялось совещание духовников православных гимназий епархии, в котором принял участие духовник Саровской православной гимназии протоиерей Владимир Кузнецов.