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Встреча гимназистов с митрополитом Георгием

20 сентября 2017 года

19 сентября девятиклассники Саровской православной гимназии приняли участие во встрече учащихся старших классов православных гимназий Нижегородской епархии с правящим архиереем. Об этом сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Встреча прошла в православной гимназии во имя св. блгв. князя Александра Невского в Канавинском районе Н. Новгорода. В мероприятии также участвовали руководитель епархиального отдела образования и катехизации протоиерей Евгений Худин, директора и духовники гимназий.

В начале встречи глава Нижегородской митрополии обратился к гимназистам с вступительным словом, а затем ответил на их многочисленные вопросы.

В этот же день, 19 сентября, в отделе образования и катехизации Нижегородской епархии состоялось совещание духовников православных гимназий епархии, в котором принял участие духовник Саровской православной гимназии протоиерей Владимир Кузнецов.

Православная гимназия / 2017 год / 20170919-Встреча гимназистов с митрополитом Георгием
 
 
 
 
 
 

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