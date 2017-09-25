В Православном творческом объединении «Мiр» 24 сентября состоялась премьера спектакля «Сестры».

В этой постановке прослеживается жизненный путь девяти сестер Дивеевской обители, которые были репрессированы и отбывали заключение в Карлаге. Все они происходили из разных социальных сословий, но в юном возрасте поступили в Дивеевский монастырь, который для них был, как рай на земле. Роли сестер исполняют практически их сверстницы, учащиеся 7-9 классов.

Когда наступили времена гонений на Церковь, этим девушкам довелось пережить разгон обители, ссылки, тюрьмы, изнурительный труд, невыносимые условия жизни, жестокость и всяческую несправедливость. И оказалось, что они не такие уж и слабые. Было в них что-то такое, что позволило не сломаться, не озлобиться, но пронести через всю жизнь детскую чистоту сердца. Как такое возможно?

Перед началом спектакля режиссер-постановщик Ирина Семенчук предельно кратко описала его содержание: «Это спектакль о вере и верности». И монахини, достойно пройдя свой земной путь, получали венцы в Царствии Небесном — «претерпевый до конца, той спасен будет (Мф. 10:22)». Удивительным было присутствие на сцене как живых, так и усопших монахинь — как символ единства и молитвенного общения Церкви земной и небесной. В спектакле ПТО «МiР» было, как всегда, много интересных сценических находок, изобретательности в подаче материала и много музыки. Девушки прекрасно пели духовные канты. Музыкальное сопровождение спектакля — Романа Сванидзе, педагог по вокалу — Татьяна Мальгина. Также зрители увидели выставку работ учеников Саровской православной гимназии (рук. — учитель ИЗО Олеся Финюшина), в которых отражены эпизоды из жизни героев спектакля «Сестры».

Несмотря на необычайно трудную тему, спектакль получился легким и светлым. Девичьи лица лучились любовью и чистотой души. Многие зрители всплакнули. Но не оттого, что создатели спектакля давили на эмоции, показав что-то невыносимо ужасное. Они показали не зло, а духовный подвиг дивеевских монахинь.

Как объяснить современному человеку, нашему соотечественнику, в чем этот подвиг состоял? Ведь сестры не добились ни славы, ни богатства — ничего из того, что ценится в мире рыночной успешности. Они совершили подвиг веры, засвидетельствовав своей жизнью, что человек может сохранять верность Христу даже в самых тяжелых условиях. Вера и верность это — неразрывно связанные вещи. И то, и другое — дары, которые можно обрести у Бога.

Дивеевские сестры сохранили верность Богу, несмотря на гонения и аресты. Сохранили верность монашескому обету, несмотря на разгон монастыря. Сохранили верность Дивеевской обители, куда возвращались при первой возможности, и верность прп. Серафиму, которого почитали своим небесным покровителем. Они сохранили верность дружбе и единству сестер, несмотря на все попытки их разлучить. Сохранили верность своей стране, не ударившись в диссидентство после несправедливых репрессий. И они сохранили верность своему народу, не поддавшись духу злобы и мести.

Последнее очень важно — особенно сейчас. Глядя на трагические события в соседних государствах, мы можем воочию наблюдать, как легко прошлые обиды превращаются в оправдание для новых преступлений. Для будущего России нам очень важно выработать правильное отношение к трагическим страницам нашей истории. И образцом могут служить жития первых христианских святых. Там описаны страшные события — как христиан казнили и скармливали зверям на аренах. Но мы не найдем в них мотивов мести или злобы, призывов «долой кровавых римских легионеров!»

Зло присутствует в житиях как внешний фактор, о нем говорится бесстрастно. Описывается не само зло, а именно подвиг мучеников, сохранявших верность Христу. Потому что зло не побеждается злом, оно лишь порождает новое зло. Его можно победить только подвигом веры, милосердием и любовью. Дивеевские сестры пронесли огонек веры, символически изображенный в спектакле свечой, через годы гонений и успели передать его потомкам. Они одержали победу над злом. В этом их подвиг.

Почему верность так важна для нас, ныне живущих? Потому что все в нашем мире держится только на ней. Семья держится на верности супругов, армия — на верности присяге и воинскому долгу, государство — на верности власти своему народу. Церковь земная держится на верности народа своей вере. И нет сегодня ничего более актуального, чем этот Гимн верности, который зрители увидели в спектакле «Сестры».

Фотоальбом с премьерного показа

Православное творческое объединение «Мiр» / Спектакли / 20170924-Премьера спектакля "Сестры"

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