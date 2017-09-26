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Молебен и беседа с военнослужащими

26 сентября 2017 года

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен и беседу с военнослужащими возле часовни во имя св. князя Владимира на территории Саровской дивизии национальной гвардии.

В совместной молитве приняли участие 100 военнослужащих. Священник рассказал об отмечаемом в этот день православном празднике, о почитании Божией Матери и Ее праведных родителей. Также в этот день в 1380 году состоялась переломная Куликовская битва под предводительством св. князя Димитрия Донского против полчища Мамая, послужившая началом к объединению русских земель и освобождению от татаро-монгольского ига. Отец Владимир подчеркнул мужество и стойкость, присущие русскому воинству, особо остановившись на подвиге инока-богатыря Александра Пересвета.

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