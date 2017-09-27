24 сентября ученики воскресной школы прихода храма Всех Святых отправились за благословением на начало учебного года к батюшке Серафиму на Дальнюю пустынку.

Первая остановка — у камушка Преподобного, на котором он молился 1000 ночей, приходя сюда с Дальней пустынки. И пусть здесь положен уже третий камень, и не осталось сосны, перед которой молился батюшка Серафим, но святые намоленные места продолжают с благоговением посещать верующие люди. Дети получили первый урок — как нужно себя вести в святом месте. И маленькие непоседы стали прислушиваться, задумываться, погружаться в историю. Они помолились возле святынь и узнали много нового. Интерактивную экскурсию для ребят провели учитель истории Людмила Куликова и ее помощница — юный экскурсовод Женя Сорокина.

—«Какая икона висела на сосне, перед которой молился батюшка Серафим?» —«Что написано на витой колонне, которая стоит на месте этой сосны?» —«Перед какой иконой святой получил исцеление в детстве?» Дети искали ответы на эти вопросы прямо в лесу, среди деревьев. Пытались разгадать и объяснить найденные листки с информацией. В этом им помогали взрослые — родители и эксурсоводы.

Пешком дошли до Дальней пустынки. Там тоже состоялась интересная экскурсия. Ребята разглядывали восстановленный домик на месте кельи Преподобного, иконы, старинные книги и утварь, пытались представить, как здесь жил батюшка Серафим. Сфотографировались на память возле памятника прп. Серафиму работы скульптора Вячеслава Клыкова и отправились обратно в город, любуясь прекрасной природой саровского леса.

В следующее воскресенье дети приступят к обычным занятиям в воскресной школе. А полученный духовный заряд и благословение батюшки Серафима помогут им на этом поприще.

Православное образование / Воскресная школа прихода храма Всех Святых / 2017 год / 20170924-Путешествие на Дальнюю пустынку

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