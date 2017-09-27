Трое саровчан стали победителями регионального этапа конкурса детского творчества

В Нижегородской епархии подвели итоги регионального этапа конкурса детского творчества, приуроченного к празднованию 100-летия Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Поместного собора Православной Российской Церкви, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Этот конкурс проводится в области литературного и изобразительного искусства в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-17 лет. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 46 работ учащихся образовательных учреждений Нижегородской области. Были определены девять работ-победителей, из них три — из Сарова.

В номинации «Основная тематика», 13-17 лет, первое и третье места заняли работы Марии Кяжкиной («Патриарх Тихон») и Ксении Телиной («Патриарх Питирим») из школы № 10 (рук. Г. Н. Габдулин). А в номинации «Литература» лучшей стала работа «Житие Патриарха Тихона» семиклассницы Анны Корочкиной из лицея № 3 (рук. Т. А. Бобкова).

Торжественное награждение победителей состоится в рамках XII Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии. О времени и месте будет сообщено дополнительно.

Работы победителей будут направлены в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации на второй (заключительный) этап конкурса. Подведение итогов второго этапа конкурса состоится до 10 декабря.