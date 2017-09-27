25 сентября на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел второе заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Успенской Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщает официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В ходе заседания были подведены первые итоги деятельности попечительского совета.

В работе заседания приняли участие члены совета: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий — сопредседатель попечительского совета, помощник Президента России Андрей Белоусов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, настоятель Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, директор по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов, директор по развитию Благотворительного фонда прп. Серафима Саровского Дмитрий Урусов, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, представители промышленного и банковского сектора, социально ориентированного бизнеса.

В состав попечительского совета 25 сентября также вошли президент ОАО «РЖД», председатель попечительского совета Фонда прп. Серафима Саровского Олег Белозеров и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Открывая заседание, Михаил Бабич отметил, что за полгода удалось провести значительную работу по решению вопросов о выводе за пределы исторической территории монастырей административных и иных сторонних структур. Кроме того, из федерального и регионального бюджетов запланировано выделение значительных финансовых средств, получена финансовая помощь спонсоров.

«Конечно, отработан далеко не полный перечень вопросов. Остается актуальной проблема разработки концепции назначения и использования высвобождаемых зданий, часть которых является объектами религиозного назначения. Она подразумевает историческую реконструкцию памятников, благоустройство прилегающей территории в неразрывной связи с возможностями их туристического использования. Также мы с вами должны проработать транспортную логистику для привлечения туристов и паломников. В пик паломнических поездок количество желающих посетить обители в несколько раз превышает возможности их размещения. Поэтому сегодня необходимо создать условия для того, чтобы все желающие могли прикоснуться к святым местам и чувствовали себя комфортно и безопасно», — отметил Михаил Бабич.

Митрополит Георгий подчеркнул: «Благодарим всех мирян — соработников за многочисленные труды, за доброе отношение к Саровской и Дивеевской обителям. Совместными трудами мы изменим в лучшую сторону жизнь наших святынь. Господь сподобил нас всех вместе потрудиться в Четвертом уделе Матери Божией. Эти святые места послужат возрождению душ человеческих не только сегодня, но и в будущих поколениях».

В ходе заседания была также утверждена «дорожная карта» — план мероприятий, необходимых для воссоздания исторического облика Саровской и Дивеевской обителей.

Попечительский совет по возрождению Саровской и Дивеевской обителей создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его возглавил Михаил Бабич.

Совет был создан в связи с высокой значимостью вопросов сохранения богатого духовного наследия в современных условиях. Важнейшей функцией духовного наследия выступает сохранение традиций и памяти о прошлом. Сегодня многое делается, чтобы привести в первозданный вид храмы, часовни и монастыри, разрушенные в период борьбы с Русской Православной Церковью. Однако существует ряд вопросов, где одними усилиями Нижегородской епархии не решить весь спектр проблем. Попечительский совет призван объединить усилия различных структур для полного восстановления Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного исторического облика

Первое заседание совета состоялось 25 марта на Патриаршем подворье Дивеевского монастыря в Москве. Его решением создана рабочая группа, которую возглавил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.