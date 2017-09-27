Знамение победы жизни над смертью

27 сентября, в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в храме во имя преподобного Серафима Саровского Свято-Успенского мужского монастыря — Саровская пустынь Божественную литургию совершил протоиерей Олег Стручков.

На богослужении было много прихожан монастыря и учащиеся Саровской православной гимназии, у которых в дни двунадесятых праздников бывают каникулярные дни — для того, чтобы дети могли участвовать в праздничном богослужении.

Отец Олег преподает догматическое богословие в Нижегородской духовной семинарии, он временно командирован в Саровский монастырь. В своей проповеди он рассказал о древней истории этого праздника, которая берет свое начало в IV веке, когда царица Елена, мать императора Византийской империи Константина Великого, обрела Честной и Животворящий Крест Господень, а Иерусалимский Патриарх Макарий поднял этот Крест над жителями Иерусалима и освятил им всех молящихся.

Отец Олег: «С IV века Крест Христов является знамением победы жизни над смертью, победы Воскресения Христова над всем тем злом, которое существует в мире после грехопадения первых людей.

И вот уже 1700 лет во всех православных храмах и городах выносится Крест Господень для поклонения верующих. Он напоминает нам о том, что и мы с вами призваны к несению своего жизненного креста. У каждого из нас этот крест особый: болезни, страдания, немощи, скорби или непростые жизненные обстоятельства. Но взирая на Крест Господень, мы видим то самое древо, на котором Господь вознес все наши грехи и немощи, все наши страсти и пороки. Он умер нашего ради спасения, чтобы каждый из нас, пройдя поприще земной жизни, мог достигнуть Царствия Небесного. Аминь».

После богослужения вместо обычного отпуста крестом верующие прикладывались к кресту, положенному в центре храма, молясь об укреплении и даровании силы духовной, необходимой для несения своего жизненного креста.