28 сентября в Саровском Физтехе прошла XIII Всероссийская конференция «Православное лето – 2017: Нравственные ценности и будущее человечества».

Ежегодно эту конференцию организует кафедра теологии СарФТИ под руководством к. и. н. Оксаны Савченко. В этот раз на форуме решили рассмотреть тему предстоящих XXVI Международных рождественских чтений в Москве, которым традиционно предшествует региональный этап и обсуждение на местах. В конференции приняли участие представители департаментов городской администрации, педагоги школ и детских садов города, студенты СарФТИ, священники и миряне. Также были гости из Москвы и Нижегородской области.

Позитивный настрой на работу конференции задал детский ансамбль «Горница» (рук. — Ирина Оськина). С приветственным словом к собравшимся обратились депутат городской думы Иван Ситников, замглавы администрации г. Сарова Сергей Анипченко и представитель Саровского благочиния, преподаватель кафедры теологии протоиерей Александр Брюховец. Иван Иванович поздравил всех присутствующих с Днем работника атомной промышленности и отметил, что для Сарова имеют особое значение как православие, так и оборонка. Это то, что нам следует беречь и защищать. А Сергей Григорьевич рассказал, что недавно вернулся из г. Курска и был поражен масштабом ведущейся там духовно-патриотической работы с молодежью, которая возведена в ранг национальной политики. По словам С. Анипченко, который возглавляет Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию, сейчас готовится к подписанию новый Договор о сотрудничестве между администрацией города, Нижегородской епархией и СарФТИ.

Профессор кафедры истории НИЯУ МИФИ Вера Македонская (г. Москва) рассказала о духовно-нравственном воспитании студентов в техническом вузе. В частности для этого в 2011 году в МИФИ был создан Культурно-исторический центр «Наше наследие», который она возглавляет. По мнению профессора, важно преодолеть дисбаланс между техническим и гуманитарным образованием; образование должно быть целостным, а современный ученый или инженер — разносторонне образованной, культурной личностью. Чтобы достичь поставленной цели, студенты занимаются музейной и исследовательской (в гуманитарной области) деятельностью. Не теоретически, а активно, на практике, познают историю и культуру России. Во время «Академических чтений» перед студентами МИФИ выступают известные ученые. Молодежь привлекают к просветительскому отдыху и волонтерству. Популярны программы военно-патриотической тематики. Используются междисциплинарные проекты, например, ежегодно 400-700 студентов проходят через кафедру теологии МИФИ, возглавляемую митрополитом Иларионом (Алфеевым), где им читают курсы по истории христианской мысли, православному искусству и др. На вопрос слушателей о нападках в медиапростанстве на кафедру теологии, Вера Александровна ответила, что все это осталось в прошлом, потому что уже видны положительные результаты ее деятельности.

Эту тему поддержала завкафедрой теологии СарФТИ Оксана Савченко. Она принимала участие в Первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» в МИФИ, которую планируют сделать традиционной. Министр образования и науки Ольга Васильева считает необходимым развивать эту науку и увеличивать число бюджетных мест на специальность «Теология». Также с этого года ввели присуждение ученых степеней кандидатов и докторов теологии. По мнению авторитетных ученых, религия может стать союзницей образования, наполнив его смыслом. Оксана Валерьевна сделала доклад о работе кафедры теологии СарФТИ, которая базируется на концепции аксиологической безопасности в Ядерном оружейном комплексе. Говоря по-простому, воспитывает студентов таким образом, чтобы будущие сотрудники Ядерного центра были настроены патриотично, ощущали себя частицей своей Родины и большого общего дела — ее защиты.

О. Савченко пригласила всех желающих на 23-ю студенческую конференцию «Институциональная среда и модернизация России: уроки столетия», которая состоится в СарФТИ 6 декабря в 14 часов.

Доцент исторического факультета МГУ Светлана Ермишина (г. Москва) предложила порассуждать о таком понятии, как «историко-религиозное пространство». Оно включает в себя помимо привычных пространственных измерений и времени — мистическое или религиозное измерение. Если мы не знаем религиозную традицию, которая накладывает отпечаток как на отдельных людей, так и на общество в целом, то не можем понять ни истории, ни экономики, ни культуры своей страны.

На конференции выступили педагоги города, которые поделились с коллегами успешным опытом по духовно-нравственному воспитанию детей. В детском саду № 37 работает студия семейного воспитания «Росток» для старших воспитанников и их родителей. Педагоги придумывают поучительные авторские сказки и притчи, вовлекают детей в этот творческий процесс; все вместе рисуют, инсценируют, мастерят поделки. В школе № 7 приоритетным направлением является патриотическая работа. В школе два музея, которые дети пополняют уникальными экспонатами из своих семейных архивов, узнают историю России через историю своей семьи и общение с ветеранами. А во Дворце детского творчества занимаются профориентацией воспитанников как во время работы объединений, так и в детском оздоровительном лагере «Искорка». Поскольку остро стоит проблема мужского воспитания мальчиков, особенно в неполных семьях, педагоги стараются знакомить детей с мужскими профессиями.

Два выступления были посвящены паломническим поездкам. Учитель русского языка и литературы из Москвы Иван Васильев рассказал о православных святынях Подмосковья, Ярославской области, Латвии и Литвы, где он недавно побывал. А пресс-служба Выксунской епархии пригласила саровчан совершить увлекательные путешествия к ближайшим святыням, представив три разработанных паломнических маршрута.

Маршрут «Путями исповедников» – это знакомство с храмами, где несли свое служение шесть канонизированных новомучеников Выксунской епархии. Один из них — протоиерей Михаил Гусев — также входит в Собор Дивеевских святых. В г. Кулебаки недавно был построен храм в честь этого святого.

Маршрут «Светильники веры» – приглашает посетить храмы, которые практически не закрывались в годы советской власти. А если храм не был осквернен в безбожное время, значит, нашлись верующие люди, которые его смогли отстоять. Например, жители с. Гремячево Кулебакского района с топорами и вилами защитили два сельских храма. И сегодня это село растет несмотря на необходимость молодежи уезжать на заработки. Епископ Выксунский и Павловский Варнава называет Гремячево «аномальной православной зоной».

«Крепости Церкви» — паломнический маршрут по пяти монастырям Выксунской епархии. Причем два из них, Дальне-Давыдовский и Абабковский Николаевский Георгиевский женские монастыри, были созданы по благословению прп. Серафима Саровского. Когда один журналист спросил владыку Варнаву, для кого восстанавливают в глухих местах Свято-Успенский мужской монастырь — Флорищеву пустынь, тот ответил: «Для нас. Мы здесь живем и молимся. И для вас. Чтобы вы радовались, когда приезжаете».

Конференцию «Православное лето» завершил блок выступлений представителей трезвеннического движения. Доклад о приходской семейной школе трезвости подготовили ее руководитель Елена Игумнова, и духовник — протоиерей Сергий Скузоваткин.

Протоиерей Александр Николаев из с. Великий Враг Кстовского района является ответственным за реализацию в Нижегородской епархии Концепции РПЦ по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма и наркомании. Уже около десяти лет он духовно окормляет эту деятельность в г. Кстово. Работа ведется в трех направлениях: помощь зависимым, созависимым и профилактика среди молодежи. Это — слаженная система, уже выверенная методика, которая приносит свои плоды. Принципиальный подход в преодолении зависимости — совместные усилия разных специалистов (наркологов, психологов, священников) и, конечно же, самого человека. Отец Александр назвал трезвость — духовно-нравственной ценностью, на которой можно строить дальнейшее воспитание молодежи. Опросы показывают, что многие школьники начинают выпивать в раннем возрасте. Они не знают, что трезвость — это ценность, им никто об этом не рассказывал. А в Кстовском районе проводят уроки трезвения в сельских клубах и общешкольные родительские собрания, ежегодные конкурс среди школьников «Молодое поколение за трезвую Россию» и фестиваль «Трезвость — норма жизни». Благодаря соработничеству Церкви, семейных клубов трезвости, военно-патриотических клубов, департаментов образования и культуры этой работой охвачена практически вся молодежь города и района.

Психолог Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости, кандидат богословия Елена Иконникова рассказала о принципах работы приходских семейных клубов трезвости Москвы и Подмосковья. Подобные клубы получили распространение в Италии, Сербии и Хорватии. Там они имеют светский характер и часто существуют при медицинских учреждениях. А в России европейскую модель дополнили многовековым душепопечительским опытом Православной Церкви, и клубы обычно создают на приходах. Научение трезвению в православном церковном понимании означает научение наблюдению за собой, бдительности, бодрствованию, воздержанности как от вина, так и от нечистых помыслов. В этом — уникальный опыт именно российских семейных клубов трезвости.

Куратор по социальной и молодежной работе Сормовского благочиния г. Нижнего Новгорода Инга Зиновьева выступила с докладом «Трезвение – основа жизни современной православной молодежи». Добровольцы-трезвенники в рамках волонтерского движения помогают в реабилитации пациентов стационара наркодиспансера, организуют общегородской крестных ход в День трезвости, обучаются на консультантов семейных клубов трезвости. В отличие от обычной молодежи эти молодые люди нацелены не на развлекательный досуг, а на социальное служение ближним, помощь храмам и просветительскую деятельность.

После завершения конференции многие ее участники посетили театр ПТО «МiР», где посмотрели спектакль«Сестры».

Кафедра теологии / 20170928-Конференция "Православное лето-2017"

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