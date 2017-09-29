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Освятили помещения войсковой части

29 сентября 2017 года

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен и беседу с военнослужащими, а также освятил помещения войсковой части № 3596.

Священник рассказал об истории праздника Воздвижения Креста Господня и его значении в современной жизни. Также о. Владимир затронул тему суеверий, связанных с крестом. Он отметил, что православная символика — и в частности изображение креста — используется и в воинской символике: на шевронах, знаменах, орденах.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170927-В войсковой части № 3596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фото Е. Стуловой

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