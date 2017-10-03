Спектакль «Сестры» показали в Нижнем Новгороде

Православное творческое объединение «МiР» 1 октября в нижегородском кинотеатре «Рекорд» показало спектакль «Сестры» — о дивеевских монахинях, которые отбывали заключение в Карлаге.

Зал на 260 мест в основном заполнили прихожане нижегородских храмов и приехавшие из районов. Это был необыкновенно чуткий и настроенный в унисон с артистами зритель, спектакль шел в звенящей тишине. А когда исполнители вышли на поклон, зал поднялся и аплодировал стоя. Люди не спешили покинуть зал, желая продлить общение с режиссером Ириной Семенчук, побольше узнать о спектакле.

Ирина Михайловна рассказала нижегородцам, что задумка спектакля о репрессированных дивеевских монахинях у нее возникла очень давно, но было непонятно, как подступиться к этой теме. Режиссер ПТО «МiР» сама родом из Караганды, в юности жила среди бывших ссыльных и узников Карлага, их детей и внуков, но даже не догадывалась об этом. Об этом стали говорить не так уж давно. И оказалось, что Саров, Дивеево и Казахстан связывает множество духовных нитей. Известны имена тридцати шести дивеевских сестер, которые отбывали заключение в Казахстане, а, например, священноисповедник митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский) сидел в Саровском отделении ГУЛАГа.

Но те, кто прошли лагеря, не любили об этом вспоминать. А скупые строчки следственных дел не давали достаточно материала для спектакля.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда мiровцы познакомились с Валентиной Александровной Сидоровой. Эта женщина много лет собирает материалы о подвижниках, живших в Сарове и его окрестностях, в Четвертом уделе Божией Матери. Ей удалось записать воспоминания их родственников и знакомых. Очерки Валентины Сидоровой о дивеевских монахинях, блаженных, странниках, священниках и мирянах были опубликованы на сайте/ в газете «Православный Саров», а также в Дивеевском календаре. Собранные по крупицам воспоминания помогли воссоздать характеры и жизненный путь монахинь. На основе этого материала мiровцы (Ирина Семенчук, Роман Сванидзе и Татьяна Мальгина) и создали спектакль.

Девочки, исполняющие роли монахинь, изучали материал и погружались в эпоху, а при распределении ролей учитывалось сходство каких-то черт характера. Девочки репетировали все летние каникулы. Они много потрудились и добились эмоционально яркой и слаженной игры.

Ирина Михайловна рассказала нижегородцам, что кроме спектакля готовится выставка о дивеевских монахинях. О ком-то из них сведений совсем мало, например, фамилия-имя-отчество, год рождения и подробность — в лагере выбили зубы, потому что была очень красивая. Также в рамках проекта «Сестры» проводился конкурс сочинений среди молодежи Караганды. Проект посвящен связям между Нижегородчиной и Казахстаном. Планируется показ спектакля «Сестры» в Караганде. Ирина Семенчук: «Надеемся, что там тоже проявят интерес к этой теме. Чтобы подвиги наших дивеевских сестер не были забыты, чтобы люди обращались к ним и они помогали нам».

Зрителей переполняло чувство благодарности, они делились своими впечатлениями и спрашивали, как можно пригласить ПТО «МiР» показать спектакль «Сестры» в том или ином благочинии. Ирина Семенчук: «Мы с удовольствием приедем, потому что хочется, чтобы спектакль жил для людей...»

Фотоальбом — https://vk.com/album-38003672_247701716

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