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Встреча священников с военнослужащими

3 октября 2017 года

3 октября, накануне отдания праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов вместе с иереем Даниилом Гатиным провели молебен Кресту Господню и беседу с военнослужащими возле часовни во имя св. князя Владимира на территории Саровской дивизии национальной гвардии.

В молебне и беседе о значении Креста приняли участие порядка 50-ти военнослужащих. Всем желающим священники раздали нательные крестики.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20171003-Встреча священников с военнослужащими
 
 
 
 
 
 

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Фото Е. Стуловой

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