Встреча священников с военнослужащими

3 октября, накануне отдания праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов вместе с иереем Даниилом Гатиным провели молебен Кресту Господню и беседу с военнослужащими возле часовни во имя св. князя Владимира на территории Саровской дивизии национальной гвардии.

В молебне и беседе о значении Креста приняли участие порядка 50-ти военнослужащих. Всем желающим священники раздали нательные крестики.