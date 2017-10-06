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Священник поздравил учителей села Елизарьево

6 октября 2017 года

5 октября в средней общеобразовательной школе села Елизарьево прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В нем принял участие настоятель Свято-Никольского храма иерей Кирилл Бакутов.

Священник обратился с поздравительным словом к педагогам, затем лично вручил каждому из них розу и сладкий подарок. Четверо учителей были отмечены благодарственными грамотами православного прихода «за развитие православных традиций и укрепление религиозно-нравственных устоев подрастающего поколения». Это: учитель литературы Любовь Ивановна Ганюшкина, учитель истории Олеся Алексеевна Кузнецова, учителя начальных классов Валентина Ивановна Хохрякова и Светлана Ивановна Цыпленкова. Также священник поздравил педагогов-ветеранов и учителей, находящихся в декретном отпуске.

В сельской школе учатся 67 ребят. Из них около 80 % посещают храм по воскресным и праздничным дням вместе со своими семьями. Школьные учителя — тоже являются прихожанами Свято-Никольского храма. Поэтому отец настоятель хорошо знает как детский, так и педагогический коллектив. Кроме того, дети самого о. Кирилла учатся в елизарьевской школе. В этом селе школа и православный приход во всех вопросах оказывают друг другу помощь и поддержку. Ведь воспитание детей — дело общее.

Взаимодействие. Церковь и мир / 2017 год / 20171005-иерей Кирилл Бакутов поздравил учителей села Елизарьево
 
 
 
 
 
 

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Текст М. Курякиной, фото из архива

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