Священник поздравил учителей села Елизарьево

5 октября в средней общеобразовательной школе села Елизарьево прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В нем принял участие настоятель Свято-Никольского храма иерей Кирилл Бакутов.

Священник обратился с поздравительным словом к педагогам, затем лично вручил каждому из них розу и сладкий подарок. Четверо учителей были отмечены благодарственными грамотами православного прихода «за развитие православных традиций и укрепление религиозно-нравственных устоев подрастающего поколения». Это: учитель литературы Любовь Ивановна Ганюшкина, учитель истории Олеся Алексеевна Кузнецова, учителя начальных классов Валентина Ивановна Хохрякова и Светлана Ивановна Цыпленкова. Также священник поздравил педагогов-ветеранов и учителей, находящихся в декретном отпуске.

В сельской школе учатся 67 ребят. Из них около 80 % посещают храм по воскресным и праздничным дням вместе со своими семьями. Школьные учителя — тоже являются прихожанами Свято-Никольского храма. Поэтому отец настоятель хорошо знает как детский, так и педагогический коллектив. Кроме того, дети самого о. Кирилла учатся в елизарьевской школе. В этом селе школа и православный приход во всех вопросах оказывают друг другу помощь и поддержку. Ведь воспитание детей — дело общее.