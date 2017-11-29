28 ноября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина открылись XII Рождественские образовательные чтения Нижегородской митрополии, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Тема форума – «Нравственные ценности и будущее человечества». Организаторами выступили Нижегородская митрополия и правительство Нижегородской области.

В церемонии открытия приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Нижегородской области Глеб Никитин, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископы Городецкий и Ветлужский Августин, Выксунский и Павловский Варнава, Лысковский и Лукояновский Силуан; депутат Государственной Думы, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов; депутат Государственной Думы, член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов; министр образования Нижегородской области Сергей Наумов.

Форум открыл глава митрополии. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий говорил о том, как велика необходимость показать современному человеку, что христианские ценности – это принципы жизни, отказ от которых может привести к краху культуры, общества, человеческих судеб.

«Западный цивилизованный мир начал наступление на традиционные ценности жизни человека, – отметил владыка Георгий. – То, что называется благочестием и праведностью, подвергается осмеянию. Напротив, то, что греховно, возводится в разряд нормы. Идет целенаправленное разрушение института семьи, в некоторых странах вместо понятий «папа» и «мама» вводятся обозначения «родитель номер один» и «родитель номер два». Беда в том, что нам стараются внушить, что человек способен сам сформировать систему ценностей. Нет, не способен: правила жизни людям дал Бог. За свое самоуправство, как мы знаем из библейской истории, человек жестоко расплачивается. Сохранение традиций, возврат к истокам – вот залог счастливого и великого будущего».

Нижегородский архипастырь заострил внимание собравшихся на том, что, какие бы усилия ни прикладывали Церковь и государство в деле воспитания подрастающего поколения, без личной заинтересованности и неравнодушия каждого учителя дело успехом не увенчается.

Гостей и участников форума приветствовал Глеб Никитин. Он поздравил всех с открытием чтений и началом рождественского поста.

«Тема нынешних чтений – «Нравственные ценности и будущее человечества» – в наше время приобрела особую остроту и актуальность, – отметил он. – Что такое будущее? Это время, когда будут жить наши дети. Они будут его формировать и существовать в нем. Нужно сказать, человек всегда желает, чтобы дети были лучше, чище, безгрешнее, чем он. Но очень важно стараться самому быть таким, каким ты хочешь видеть своего ребенка. Уверен, что форум, на котором поднимаются проблемы нравственности, принесет большую пользу».

Глава области выразил благодарность митрополиту Георгию за организацию регионального этапа общественного форума и отметил, что Нижегородская митрополия всегда активно участвует в международных Рождественских чтениях в Москве.

Приветственный адрес от председателя оргкомитета XXVI Международных образовательных Рождественских чтений, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия зачитал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

Далее с докладом выступил президент Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Лев Шапошников. Он напомнил, что с конца десятого столетия православие формировало культуру русского народа, участвовало в развитии искусства и государственности. Православные духовно-нравственные ценности становились сутью государственной идеологии. В своем выступлении Лев Евгеньевич коснулся и различий между западным и восточным христианством.

Затем участников форума приветствовал Артем Кавинов. Он подчеркнул важность поднимаемой на чтениях темы для будущих поколений.

Вячеслав Никонов в своем выступлении говорил о великой истории нашей страны начиная от судьбоносного выбора святого князя Владимира – крестителя Руси до наших дней. «Мы защищали от врагов свою землю, освобождали другие страны, и всегда основой могущества государства была православная вера. Здесь умалить наши подвиги сложно. Зато можно услышать, например, о непросвещенности Руси, ее отсталости. Но факты говорят о другом. Например, Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции, приехав к своему жениху, оказалась самой образованной женщиной при дворе. Как мало мы знаем родную историю и как часто верим мифам», – сказал он.

В заключение пленарного заседания митрополит Георгий поблагодарил участников и пожелал форуму плодотворной работы.

Затем состоялся концерт в честь открытия Рождественских чтений.

В день открытия форума работали сразу четыре его секции. О нравственных ценностях в пространстве культуры говорилось на секции Нижегородской епархии на площадке Нижегородского института развития образования. Участники диалога размышляли о связи нравственности и русской национальной культуры и о том, как христианские ценности можно воплотить в современной культуре. Также на этой секции был представлен опыт педагогов, влияющих на формирование высоконравственной личности через отношение детей к родной речи, культуре, истории.

Городецкая епархия организовала секцию, посвященную семье и ее роли в формировании нравственных ценностей человека. В ходе дискуссий поднимались вопросы, связанные с семейным воспитанием, с помощью семье со стороны государственных, муниципальных структур и общественных организаций, с укреплением традиционной семьи в современном обществе. Городецкие гости рассказали о своих проектах, в частности, о том, как ведется подготовка воспитанников православной гимназии в Заволжье к будущей семейной жизни.

Отношение человека к природе, внимание к состоянию окружающей среды — проблемы, тоже лежащие в плоскости нравственности. О разных аспектах экологической культуры человека, о развитии экологической ответственности у детей и молодежи, об опыте участия Русской Православной Церкви в природоохранной деятельности и других вопросах экологического просвещения шла речь на заседании секции Лысковской епархии. Секция работала в Нижегородском губернском колледже.

Выксунская епархия на секции «Молодежь за жизнь, нравственность и будущее России» представила свой многолетний и успешный опыт духовно-нравственного воспитания личности в православной традиции через разные формы социальной активности подростков и молодежи, – например, волонтерское служение и участие юных выксунцев в военно-патриотической организации «Православные витязи».

В рамках XII Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии пройдет еще множество мероприятий, реализуемых силами епархий совместно со светскими учреждениями культуры и образования, Вооруженными силами и правоохранительными органами, уголовно-исполнительной системой, медицинскими и социальными учреждениями. Работа форума продлится до 22 января.

Текст Надежды Муравьевой, фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)