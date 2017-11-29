Православный Саров

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Свежий номер газеты «Православный Саров»

29 ноября 2017 года

Газету «Православный Саров» № 20 (145) от 23 ноября 2017 года можно прочитать или скачать в pdf-формате по ссылке – Выпуск № 20 (145) от 23.11.2017 .

Некоторые публикации:

Монахиня Татиана из МаевкиДивеевская обитель — единственный женский монастырь, принесший Церкви целый собор святых. Высок духовный подвиг монахинь. Одни прославлены, другие — нет, третьи — пока не прославлены… Наш постоянный автор Валентина Александровна Сидорова собрала воспоминания еще об одной дивеевской монахине, которая после разгона обители прожила в родной деревне до 1970-х годов.

Шуйская Одигитрия саровчанин Борис Макарьянц составил и издал книгу «Шуйская Одигитрия», посвященную истории, почитанию и иконографии Шуйской иконы Божией Матери.

Готовимся радостно встретить Христапротоиерей Александр Брюховец отвечает на вопросы о цели и задачах Рождественского поста.

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