Открылся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

29 ноября 2017 года, по завершении Божественной литургии и молебна перед мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось первое пленарное заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Московского Патриархата. Собор продлится до 2 декабря.

Архиерейский Собор это — канонический орган высшей власти и управления в Русской Православной Церкви.

Накануне Архиерейского Собора, 28 ноября, состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

На Собор прибыли архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной Церкви.

Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является Патриарх Московский и всея Руси.

Святейший Патриарх Кирилл прокомментировал ряд пунктов регламента Собора и огласил повестку дня Собора. В своем докладе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что заседания нынешнего Собора приурочены к 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона. Этому памятному событию будет посвящено особое соборное заседание при участии Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей.

Фото Олега Варова, Сергея Власова

Публикации по теме:

Святейший Патриарх Кирилл: Главное наследие новомучеников — их любовь ко Христу и к ближним, ради которых они положили свою душу

Святейший Патриарх Кирилл: Поместный Собор 1917-1918 годов стал по-настоящему экстраординарным явлением в истории Церкви

Предстоятель Русской Православной Церкви: Епископское служение неразрывно связано с православным пониманием соборности

Святейший Патриарх Кирилл: Церкви непрестанно пытаются навязать жизнь по правилам мира сего

На заседании Архиерейского Собора прозвучала информация о Патриаршем служении в межсоборный период

Участники Архиерейского Собора почтили память почивших архипастырей

Святейший Патриарх огласил статистические данные о жизни Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх: Подписание Акта о каноническом общении подарило нам радость единства верных чад единой Русской Православной Церкви

Предстоятель Русской Православной Церкви: Благотворительная и социальная работа стала поистине общецерковным деланием

Святейший Патриарх Кирилл: Для молодежи важно, что христианство — религия свободы, а не религия запретов

Святейший Патриарх Кирилл: Приглашая молодежь к диалогу и используя ее язык, важно не утратить церковную самобытность

Реорганизация системы духовного образования остается приоритетной темой в работе органов высшей церковной власти

Курсы повышения квалификации духовенства появятся во всех епархиях и митрополиях Русской Православной Церкви

Продолжается работа по обновлению корпуса учебников для духовных школ

В работе Архиерейского Собора принимают участие 347 архиереев

Предстоятель Русской Православной Церкви: Богословие должно восприниматься не только как совокупность предметов, которые преподают в семинариях, но и как серьезная научная отрасль

Святейший Патриарх Кирилл: Основная задача Церкви не в том, чтобы наполнить разум детей суммой знаний, а в том, чтобы помочь им войти в церковную жизнь

Святейший Патриарх предложил увеличить число православных детских садов

Архиерейский Собор рассмотрит проект Положения о монастырях и монашестве

Святейший Патриарх Кирилл: Найти формы обращения к подросткам со словами о Боге ― задача, находящаяся на стыке работы воскресных школ и миссии среди молодежи

Святейший Патриарх Кирилл: В погоне за различными технологиями порой упускается из вида, что миссия — это не сборник методик, но конкретное делание

Святейший Патриарх Кирилл: Наиболее важной задачей была и остается консолидация казачьих общин вокруг храмов

Святейший Патриарх Кирилл: В Русской Православной Церкви растет число старообрядных приходов

Предстоятель Русской Церкви призвал к более системному подходу в сфере противодействия сектантам и неоязычеству



