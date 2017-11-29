Завершился первый день работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

29 ноября 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве начал работу Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Программа Собора включает юбилейные торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества. Интронизация Патриарха Тихона состоялась в Успенском соборе Кремля 4 декабря 1917 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

К началу Архиерейского Собора в Храм Христа Спасителя из Донского ставропигиального мужского монастыря были принесены честные мощи святителя Тихона Московского.

Начало заседаний предварила Божественная литургия, которую совершили ключарь кафедрального собора протоиерей Михаил Рязанцев и московское духовенство. За богослужением в Храме Христа Спасителя молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прибывшие на Собор иерархи.

Молебное пение на открытие Архиерейского Собора Предстоятель Русской Православной Церкви совершил перед ракой с мощами святителя Тихона.

Заседания Собора возглавил Святейший Патриарх Кирилл. На первое заседание Собора прибыло 347 архипастырей Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной Церкви.

В своем основном докладе, зачитанном в первый день Собора, Святейший Патриарх Кирилл затронул такие темы, как социальная и благотворительная деятельность, миссия среди молодежи, духовное образование, богословская наука и теологическое образование, религиозное образование и воспитание, развитие воскресных школ и детских садов, работа с подростками, монастыри и монашество, миссионерское служение, информационная работа, епархиальное управление и взаимодействие в митрополиях, первые итоги введения должности помощника благочинного, Церковь и культура, церковно-государственные взаимоотношения в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви и другие.

В докладе были приведены статистические данные о церковной жизни и деятельности Святейшего Патриарха в межсоборный период. Так, на сегодняшний день Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти. В настоящее время в Русской Православной Церкви 39 414 штатных клириков, включая 34 774 пресвитера и 4 640 диаконов. С учетом данных по дальнему зарубежью в Русской Православной Церкви насчитывается 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия, что на 1 340 храмов больше, чем в минувшем году, 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем в 2016 году. В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.

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