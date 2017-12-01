Строительство храма святых Царственных страстотерпцев в Сарове: итоги 2017 года и планы на 2018 год

30 ноября состоялось ежегодное приходское собрание строящегося храма святых Царственных страстотерпцев в Сарове.

Собрание возглавил настоятель храма протоиерей Александр Долбунов, который подвел итоги уходящего года. Также были утверждены планы работ на следующий год.

В минувшем году строительство шло хорошими темпами. Были полностью сделаны кровля храма и ее утепление, вся наружная отделка здания (кроме облицовки цоколя). Произведены золочение куполов и установка на звонницу колокольного ряда. Была благоустроена вся прилегающая к храму территория, дорожки подготовлены под финишное покрытие. Под газонами проведены необходимые коммуникации, построен хозблок, вокруг храма установлено красивое ограждение с элементами ковки.

В настоящее время начата настенная роспись храма. Трапезную часть расписывают саровские иконописцы братья Александр и Алексей Кузьмины. Они разработали сюжет райского сада, и эту часть росписи планируется завершить к Рождеству Христову. А над росписью основного объема храма трудятся иконописцы мастерской «Новое воскресение» из Палеха и Нижегородского объединения художественно-реставрационных мастерских «Византия». Они же разрабатывают проект иконостаса храма в древнерусском стиле. Палехчане в сотрудничестве с мастерской "Византия" ранее расписывали приходской Елисаветинский храм в с. Дивеево, поэтому с их живописной манерой мы уже знакомы.

В следующем году планируется обустройство цокольного этажа здания. Там разместятся кухня и другие приходские помещения. Возле храма обязательно будет детская площадка. Прорабатывается вопрос устройства автостоянки перед храмом.

Все работы планируется завершить к середине июля 2018 года, когда будет широко отмечаться скорбная дата столетия убиения Царской семьи.