Завершился второй день работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

30 ноября 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве продолжил работу Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Во второй день Собора прозвучал доклад Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, рассказавшего о жизни Украинской Православной Церкви в современных условиях.

Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, возглавляющего Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, был посвящен мероприятиям, приуроченным к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь, и увековечению памяти новомучеников.

Председатель Патриаршего совета по культуре, секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон выступил с докладом о ходе работ по идентификации «екатеринбургских останков».

По темам, поднятым в выступлениях, состоялись дискуссии.

В этот же день участники Собора обсудили и приняли Положение о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви. Проект документа представил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель комиссии Межсоборного присутствия по монастырям и монашеству.

На заседании также был заслушан доклад председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия, затем Архиерейский Собор принял решение об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ознакомил присутствовавших с предлагавшимися к принятию поправками в Устав Русской Православной Церкви и ряд других церковных документов. Учитывая особый статус широкой автономии Украинской Православной Церкви, Архиерейский Собор рассмотрел поступившее от Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия предложение выделить в самостоятельную главу те положения Устава Русской Православной Церкви, которые касаются Украинской Православной Церкви. После обсуждения члены Собора приняли Определение «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», согласно которому в Уставе вместо статьи 18 главы ХI появилась новая глава «Украинская Православная Церковь».

Определением также вносится ряд изменений, которые касаются таких тем, как порядок прославления местночтимых святых, уточнение полномочий Местоблюстителя Патриаршего престола в части наградной деятельности, корректировка судебной системы Русской Православной Церкви, формирование представительств на Поместный Собор Русской Православной Церкви от заграничных структур Московского Патриархата.

Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение вопроса об избрании в Общецерковный суд в связи с истечением четырехгодичного мандата трех его членов — митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (председатель), митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, митрополита Брянского и Севского Александра (секретарь). Заслушав сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви приняли решение избрать митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (он повторно назначен председателем Общецерковного суда), митрополита Брянского и Севского Александра, а также епископа Касимовского и Сасовского Дионисия, который стал секретарем суда.

Во второй день работы Собора иерархи заслушали письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

В принятом по итогам обсуждения Определении отмечается, что Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью. «Сегодняшний долг и тех, кто пребывает в Церкви, и тех, кто стремится к воссоединению с нею ― в ежечасном подвиге взаимной любви и самоотречения, дабы преодолевать многолетнее отчуждение, уповая на милосердие и благость Господа и Бога нашего Иисуса Христа, средостение вражды разрушившего. Решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упрёков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине», ― говорится в документе.

Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения Собор учредил комиссию.