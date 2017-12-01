В третий день работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

1 декабря в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве продолжил работу Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.

Перед началом заседаний третьего дня участники Архиерейского Собора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя.

Заседание открылось обсуждением проекта документа «О канонических аспектах церковного брака». Проект представил архиепископ Берлинский и Германский Марк, председатель комиссии Межсоборного присутствия по каноническому праву. После подробного рассмотрения, дискуссии и уточнения ряда положений участники Собора приняли документ.

30 ноября и 1 декабря в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Кирилла для участия в праздновании 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви прибыли: Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III, Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ, официальная делегация Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом, делегация Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем.

1 декабря, в перерыве между заседаниями Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, в пресс-центре Собора состоялся брифинг, посвященный ситуации в связи обращением бывшего митрополита Киевского Филарета. Представителей СМИ интересовало, планируется ли встреча Святейшего Патриарха Кирилла с бывшим митрополитом Филаретом. «Пока такая встреча не планируется, — сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. — С нашей стороны создана комиссия для ведения переговоров со структурой, возглавляемой бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом. Если эти переговоры будут успешными, конечно, мы сможем думать и о дальнейших шагах».

Председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Ирпенский Климент прокомментировал заявления со стороны представителей возглавляемой бывшим митрополитом Филаретом структуры о том, что в письме якобы идет речь не про стремление к восстановлению церковного единства, а про готовность к диалогу по поводу автокефалии. «Я бы обратился непосредственно к первоисточнику, то есть к тому тексту, который был передан в адрес Архиерейского Собора и Патриарха Московского. В этом тексте как я, так и, думаю, все остальные, не видим ни одного слова об автокефалии — речь как раз идет о восстановлении евхаристического, то есть церковного, единства», — сказал архипастырь.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 1 декабря посетил заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя в Москве. Глава государства обратился к участникам Собора со словом.

Обращение Президента России В.В. Путина к участникам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Президент высоко оценил служение Церкви в разные периоды истории России, особенно выделив переломный для нашей страны период конца ХХ века. «В том, что тогда удалось сохранить Россию, не допустить перерастания конфликтов в новый гражданский раскол, ― огромная заслуга Русской Православной Церкви, так же как и других российских религиозных организаций», — отметил президент.

Он рассчитывает на то, что «Русская Православная Церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, восстановления разрушенных культурных и духовных центров». «Мы с Патриархом много раз на этот счет говорили, знаю его позицию, и мы готовы поддержать все конфессии и все христианские направления ― все без исключения. У нас сегодня такая возможность есть, и мы готовы к этой совместной работе», ― заявил В. В. Путин.

«Убежден, чтобы достойно ответить на вызовы будущего, мы должны отстаивать справедливость, истину, правду, сохранить свою самобытность и идентичность, опираться на нашу культуру, историю, духовную, ценностную основу. Идти вперед, впитывая все новое и передовое и оставаться Россией ― навсегда», ― считает президент.

В. В. Путин поздравил собравшихся с датой 100-летия восстановления Патриаршества и передаль в дар Патриарху Кириллу икону ― список того образа свт. Николая Чудотворца, который находился на Никольской башне Кремля.

Святейший Патриарх Кирилл выступил с ответным словом.