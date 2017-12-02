Опубликована краткая программа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений

2 декабря 2017 года
На сайте Международных Рождественских образовательных чтений опубликована предварительная краткая программа работы направлений международного этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
В программе возможны изменения.
Полная программа Чтений будет опубликована позднее. По мере поступления информации к ответственным от направлений за ее размещение на сайте, программы мероприятий публикуются в разделе «Календарь» по датам их проведения. Скачать программу можно на сайте Чтений.
«Православное образование»/Патриархия.ru
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