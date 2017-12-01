30 ноября в библиотеке им. В. Маяковского состоялась очередная встреча клуба любителей православной книги.

За основу разговора была взята книга Людмилы Ильюниной «Старец протоиерей Николай Гурьянов. Жизнеописание. Воспоминания. Письма».

Священник Николай Гурьянов наряду с батюшкой Иоанном Крестьянкиным и архимандритом Кириллом Павловым является одним из любимейших и почитаемых праведников, духовных наставников последнего времени. Казалось бы, отец Николай прожил лучшие годы своей жизни на маленьком острове Залит, но духовная мощь батюшки такова, что этот населенный пункт известен сейчас практически во всей стране. При жизни старца к нему ехали со всей необъятной России, и сейчас, когда его не стало, едут паломники поклониться батюшкиной могилке, испросить его ходатайства перед Богом, и он помогает как при жизни, не оставляя православных людей без своей молитвы.

Батюшка принадлежал к поколению исповедников, претерпевших за веру и преданность Богу притеснения от властей, тюремные и лагерные заключения и ссылки. А после освобождения долгие годы провел в трудах и молитве на отдаленном рыбацком острове. Краткие слова и простые наставления отца Николая одинаково трогают сердца «простецов» и «мудрецов». Для многих и многих он стал тем человеком, с которого начинается путь к Богу.

…Наставления старца о том, что надо трудиться, опасаться праздности, избегать пристрастия к вину, любить ближних и по заповеди, быть всем, как слуга, доходили даже до сердец людей, запутавшихся в жизненных обстоятельствах и ожесточенных. Молитвы и акафисты, которые батюшка распевал тоненьким слабым голоском, разошедшиеся в записях, воспоминания о нем духовных детей, его фотографии и сегодня напоминают об этом замечательном священнике, пронесшем крест своего служения до самого конца. Уже тяжело больной, он наотрез отказался покинуть место своего служения и перейти на покой в один из монастырей, ради приезжавших к нему тысяч людей.

Следующее заседание клуба любителей православной книги будет посвящено творчеству писателя В. Н. Крупина.

Источник - http://artsarov.ru/