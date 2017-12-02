2 декабря 2017 года
В 2015 году было возобновлено следствие по делу найденных в Екатеринбургской области останков, предположительно, принадлежащих членам убитой Царской семьи. А 27 ноября 2017 года, в московском Сретенском ставропигиальном мужском монастыре состоялась конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия», посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом.
Конференцию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конференции приняли участие члены Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, архиереи Русской Православной Церкви, приглашенные эксперты.
Видеозапись конференции можно посмотреть по ссылке.
|Твитнуть
|Нравится
|0
При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна