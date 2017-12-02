Православный Саров

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Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия

2 декабря 2017 года

В 2015 году было возобновлено следствие по делу найденных в Екатеринбургской области останков, предположительно, принадлежащих членам убитой Царской семьи. А 27 ноября 2017 года, в московском Сретенском ставропигиальном мужском монастыре состоялась конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия», посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом.

Конференцию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конференции приняли участие члены Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, архиереи Русской Православной Церкви, приглашенные эксперты.

Видеозапись конференции можно посмотреть по ссылке.

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