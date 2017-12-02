Заключительный день работы архиерейского собора Русской Православной Церкви

2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве продолжил работу Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.

Перед началом четвертого дня Собора, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского (†1867), Святейший Патриарх Кирилл и члены Архиерейского Собора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя. Преосвященные архипастыри поклонились мощам святителя Филарета, митрополита Московского, и святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

В этот день были приняты итоговые документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви — Постановления и Послание Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

А до этого в ходе работы Освященного Архиерейского Собора были обсуждены и приняты такие документы, как Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», «Об избрании членов Общецерковного суда Русской Православной Церкви», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви.

В честь 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви от имени всех архипастырей-участников Собора Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий преподнес Святейшему Патриарху Кириллу крест и две панагии, отметив: «Это копии тех креста и панагий, которые некогда были возложены на Вашего предшественника Святейшего Патриарха Тихона, который иже во святых».

В этот день прошло торжественное заключительное заседание Собора, в котором приняли участие Предстоятели и делегации Поместных Православных Церквей.В президиуме присутствовали: Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Феодор II, Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом II, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон, глава делегации Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалцихский и Тао-Кларжетский Феодор, глава делегации Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Токийский и всей Японии Даниил.

В Зале церковных соборов, кроме участников Архиерейского Собора Русской Православной Церкви и членов делегаций Поместных Православных Церквей, собрались представители московского духовенства.

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В первый день заседания Собора Святейший Патриарх Кирилл представил доклад, в котором были рассмотрены различные сферы жизни Русской Церкви и ее служения, а также приведены статистические данные, согласно которым Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 году. В межсоборный период были созданы три митрополии ― теперь их число достигло шестидесяти.

Епископат Русской Православной Церкви состоит из 377 архиереев, что на 23 архиерея больше, чем по состоянию на 1 февраля 2016 года и на 177 больше, чем на начало 2009 года. Правящих архипастырей сегодня 293, то есть на 11 больше, чем в начале 2016 года и на 144 больше, чем в 2009 году. В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год штатное духовенство увеличилось на 521 клирика.

В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее.

В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.

По материалам информационной службы Архиерейского Собора