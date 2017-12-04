Введение во храм

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Отцу благочинному сослужили протоиерей Александр Сухоткин и диакон Кирилл Макарцев. За богослужением молились педагоги и ученики Саровской православной гимназии, у которых был каникулярный день по случаю двунадесятого праздника, как это принято в образовательных учреждениях Русской Православной Церкви. Многие дети причастились Святых Таин.

Протоиерей Александр Долбунов поздравил прихожан с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы и отметил, что для каждого из нас приобщение к духовной жизни начинается с введения во храм.

О. Александр: «В храме пребывает благодать Божия, здесь мы приносим свои покаянные молитвы и благодарим Бога за его милости. Пресвятая Богородица в трехлетнем возрасте была приведена в храм своими праведными родителями Иоакимом и Анной и посвящена на служение Богу. Впоследствие это дивное чадо стало «вместилищем невместимого Бога», Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

Мы живем в такое время, когда двери храмов открыты, и наши дети и внуки могут познать радость общения с Богом. Сегодня отрадно видеть в храме наших воспитанников, которым повезло учиться в стенах православной гимназии, где каждый день начинается с молитвы. Дорогие детки, дорожите этим! А вы, уважаемые родители, благодарите Бога за такую возможность, которой у нас с вами не было...»

Отец Александр поблагодарил за труды педагогов, а также в присутствии прихожан вручил благодарственные грамоты от правящего архиерея попечителям православной гимназии: гендиректору ООО «Саров АтомСтрой» Александру Леонидовичу Колбину и гендиректору ЗАО «Саровгидромонтаж» Сергею Альбертовичу Вострякову — «в благословение за усердные труды во славу святой Церкви».

Также отец благочинный зачитал с амвона Послание Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, который проходил в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

События и праздники / 2017 год / 20171204-Введение во храм

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