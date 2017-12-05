Соработница Божия

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храме Всех Святых священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин совершили панихиду по новопреставленной монахине Анастасии (Романовой).

В этот день отмечают престольный праздник в Свято-Введенском женском монастыре с. Верхняя Теча (Шадринская епархия Курганской митрополии), где м. Анастасия два с половиной года назад приняла монашеский постриг. Ее отпевание в обители состоялось на следующий день, 5 декабря.

Саровчане пришли молитвенно помянуть мать Анастасию (в миру Ирину Владимировну Романову) в храм Всех Святых, где она 18 лет занималась социальной работой, организовала Центр милосердия, помогала людям. И у собравшихся было такое чувство, что м. Анастасия находится где-то здесь, с теми, с кем она бок о бок трудилась много лет, деля радости и горести. Об этом говорил в своем слове помощник благочинного протоиерей Сергий Скузоваткин.

Отец Сергий:

— Земной наш путь, братья и сестры, заканчивается. Когда же Господь забирает человека? Мне кажется, что если человек живет и трудится для других, то он важен не только здесь и сейчас, но всегда важен для Господа. Он со-благотворитель и помощник Бога, который за нас на Кресте отдал свою жизнь.

У м. Анастасии действительно была потребность помогать людям. Наверное, присутствующих здесь людей можно разделить на тех, у кого она брала, и тех, кому раздавала. Ее машина была всегда заполнена вещами, которые она кому-то везла, и для каждого у нее был подарок. Она неустанно ездила по Сарову и району, помогая нуждающимся. Эта работа на первый взгляд незаметна, кажется, человек суетится, ездит туда-сюда и при этом всегда улыбается, пребывая в добром расположении духа. Только в последнее время на вопрос «как дела?» она отвечала: «Лучше всех. Но никто не завидует».

Монахиня Анастасия своими трудами приобрела среди нас многих должников и молитвенников. Но Господь сподобил ее еще побывать в монашестве. Вспоминается основатель Саровского монастыря Первоначальник Иоанн, который принял великую схиму, думая, что он уже при смерти. Но у него болезнь прошла, и братия просили его продолжить управление Саровским монастырем даже в схимонашеском чине. Так же, в тяжелой болезни, приняла монашество и мать Анастасия. И еще более двух лет она в новом чине продолжала молиться Богу и помогать людям, как и прежде. Только теперь Господь забрал эту долготерпицу к Себе.

Примерно в одно и то же время с м. Анастасией заболели онкологией и другие люди, но все они ушли из жизни гораздо быстрее. Конечно, нам хотелось, чтобы она подольше оставалась с нами. Но, как мы видим, даже эта болезнь явилась для нее духовным приобретением.

Всякий человек умирает, но не всякий переживает чужую боль, как свою собственную. Может, это и помогало ей справляться с тяжелым недугом. Мы удивляемся, насколько она была сильным человеком и нужным Богу. И когда она приезжала в Саров, на вопрос о здоровье отвечала: «Господь пока терпит». Она это говорила без подавленности и уныния, а просто констатируя факт — пока Господь терпит, я еще дышу, двигаюсь и молюсь. Мать Анастасию мы провожали в монастырь, как в последний путь, не надеясь больше увидеться. Но она после этого несколько раз приезжала в Саров, и мы вновь видели ее улыбчивое лицо.

Мать Анастасия еще раньше оставила нас, перейдя на новый духовный уровень и посвятив свою жизнь Богу. А теперь она перешла в вечность. Когда человек отошел в вечность, находясь где-то далеко, возникает чувство, что он продолжает жить. И как мы с вами раньше молились за тяжко болящую монахиню Анастасию, так теперь молимся о новопреставленной монахине Анастасии.