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В воскресной школе — пенсионеры

6 декабря 2017 года

4 декабря в воскресной школе при Свято-Никольском храме села Елизарьево прошла встреча настоятеля храма иерея Кирилла Бакутова с сотрудниками Управления соцзащиты и пожилыми сельчанами.

Это — первая встреча такого формата, в ней приняли участие около 20-ти человек. Она состоялась по инициативе директора Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского района Людмилы Ивановны Марагиной.

Беседа со священником проходила в теплой и дружеской атмосфере за чашкой чая. Отец Кирилл рассказал об истории и значении праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и о Рождественском посте, ответил на вопросы жителей села.

По словам о. Кирилла, собравшиеся были в основном из числа прихожан храма, и он был удивлен, насколько активно они задавали вопросы. Видимо, в храме батюшка очень занят, и людям совестно его отвлекать долгими разговорами. Но потребность в общении со священником у людей есть, что и показала прошедшая встреча. Социальные работники благодарили о. Кирилла за теплый прием, содержательную беседу и выразили желание продолжать сотрудничество.

Присаровье / 20171204-В елизарьевской воскресной школе - пенсионеры
 
 
 

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Текст М. Курякиной, фото предоставлено о. Кириллом Бакутовым

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