Город и возрождение Саровского монастыря

Пресс-служба городской администрации сообщает, что 6 декабря с 19 часов будет открыто движение по новому мосту через р. Сатис и реконструированной части Октябрьского проспекта, а с 1 января 2018 года будет закрыто движение через Монастырскую площадь.

Глава администрации Сарова Алексей Голубев назвал приоритетным проектом для города на ближайшие несколько лет строительство новой детской поликлиники на ул. Чапаева. Алексей Викторович подчеркнул, что его необходимо реализовывать в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами: органами местного самоуправления, КБ-50, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородской епархией и жителями города.

На сегодняшний день основной задачей является формирование земельного участка, на котором будет размещено здание поликлиники и вся необходимая инфраструктура. Управление архитектуры и градостроительства уже направило в ответственные структуры правительства Нижегородской области свои предложения по данному вопросу.

Главврач КБ-50 Сергей Оков рассказал, что благодаря защищенному финансированию проекта в размере 990 млн рублей, новая поликлиника будет оборудована по самому высокому разряду и может быть приравнена к диагностическому центру. Также Сергей Борисович отметил, что окончательное завершение строительства объекта намечено на конец 2020 года.