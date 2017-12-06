Открылась новая волонтерская группа

3 декабря в пос. Сатис приступила к работе волонтерская группа по помывке тяжелобольных и престарелых пациентов сатисской больницы (филиал № 3 Дивеевской ЦРБ).

Новые волонтеры — прихожане сатисского храма во имя прп. Серафима Саровского. Необходимый инвентарь и навыки ухода за больными им передали саровские православные волонтеры из больничной группы, которые уже свыше трех лет оказывают подобную помощь пациентам отделения сестринского ухода клинической больницы № 50.

Это направление работы курирует иерей Кирилл Бакутов, настоятель Свято-Никольского храма с. Елизарьево. Он окормляет верующих пациентов больницы пос. Сатис и регулярно совершает для них молебны.