В день памяти святого благоверного князя Александра Невского, 6 декабря, протоиерей Александр Брюховец совершил молебен в Александро-Невской часовне на территории торгового парка АСС.

Эту часовню освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий во время своего визита в Саров в праздник Успения Божией Матери, 28 августа. С октября часовня открыта для посетителей, и еженедельно в ней совершаются молебны. А 6 декабря верующие молитвенно помянули святого князя, в честь которого освящена часовня.

В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину св. блгв. князя Александра (в схиме Алексия), который скончался по пути из Орды в Городце 14 ноября (27 по н. стилю) 1263 года, а 23 ноября (6 декабря по н. ст.) был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря г. Владимира. Девять дней длился путь из Городца во Владимир, но тело святого оставалось нетленным. Почитание благоверного князя началось сразу после его погребения, которое было ознаменовано чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой...