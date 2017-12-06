Гуманитарная помощь из Сарова оправлена в Луганск

6 декабря состоялась отправка гуманитарной помощи жителям Луганска. Вес груза — 1574 кг. Это продукты питания, средства ухода и гигиены, теплые вещи.

Сбор в течение двух месяцев проводили волонтеры центра «Радость моя!» Помощь саровчан придет в гуманитарный отдел Луганской епархии (https://vk.com/gumotdellugansk), где ее распределят семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам.

Надо сказать, что горожане принесли очень много одежды, но волонтеры отбирали для отправки только самые хорошие теплые и детские вещи. Все остальное передадут нуждающимся в Дивеевском районе.

В погрузке гуманитарной помощи со склада участвовали лично протоиерей Владимир Кузнецов, прихожане храма вмч. Пантелеимона и спортсмены ХК «Саров». ГАЗель по городу предоставил прихожанин Андрей Серов.

Благодарим всех неравнодушных горожан, принявших участие в этой благотворительной акции.